習近平簽主席令　15人授勳及榮譽稱號　巴西前總統獲「友誼勳章」

國家主席習近平13日簽署主席令，根據十四屆全國人大常委會第十一次會議13日上午表決通過的全國人大常委會關於在中華人民共和國成立七十五周年之際授予國家勳章和國家榮譽稱號的決定，授予15人國家勳章、國家榮譽稱號。



根據主席令，授予王永志、王振義、李振聲、黃宗德「共和國勳章」。授予巴西前總統迪爾瑪·羅塞芙「友誼勳章」。

巴西前總統迪爾瑪·羅塞芙獲習近平頒發「友誼勳章」。（視覺中國）

授予王小謨、趙忠賢「人民科學家」國家榮譽稱號；授予巴依卡·凱力迪別克（塔吉克族）「人民衛士」國家榮譽稱號；授予田華（女）「人民藝術家」國家榮譽稱號；授予許振超「人民工匠」國家榮譽稱號；授予張晉藩、黃大年「人民教育家」國家榮譽稱號；授予路生梅（女）「人民醫護工作者」國家榮譽稱號；授予張卓元「經濟研究傑出貢獻者」國家榮譽稱號；授予張燮林「體育工作傑出貢獻者」國家榮譽稱號。

王小謨院士（圖 / 網絡）