習近平召開黃河生態保護會　強調抓好經濟工作、完成發展目標

央視新聞報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平12日下午在甘肅省蘭州市主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會並發表重要講話。



習近平強調，要認真貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，牢牢把握重在保護、要在治理的戰略要求，以進一步全面深化改革為動力，堅持生態優先、綠色發展，堅持量水而行、節水優先，堅持因地制宜、分類施策，堅持統籌謀劃、協同推進，促進全流域生態保護上新台階、綠色轉型有新進展、高質量發展有新成效、人民群眾生活有新改善，開創黃河流域生態保護和高質量發展新局面。



習近平主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會。（央視新聞）

習近平主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會。（央視新聞）

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席座談會。

座談會上，國家發展改革委主任鄭柵潔、甘肅省委書記胡昌升、陝西省委書記趙一德、河南省委書記樓陽生先後發言，就推動黃河流域生態保護和高質量發展匯報工作情況、提出意見建議。參加座談會的其他省區主要負責同志提交了書面發言。

聽取大家發言後，習近平發表了重要講話。他指出，黨中央提出黃河流域生態保護和高質量發展戰略以來，黃河流域生態環境質量穩步提升，水安全保障能力持續增強，能源糧食安全基礎不斷鞏固，高質量發展亮點不少，黃河流域生態保護和高質量發展站到了更高起點上。同時也要看到，仍有不少難題需要進一步破解。

習近平強調，要持續完善黃河流域生態大保護大協同格局，築牢國家生態安全屏障。更加突出黃河治理的系統性、整體性、協同性，推動構建上下游貫通一體的生態環境治理體系，深入實施重要生態系統保護和修復重大工程，提升流域生態系統穩定性。強化「三北」工程聯防聯治，提升整體效果。加強採煤沉陷區綜合治理，積極探索資源型地區轉型發展新路徑。持續深入打好污染防治攻堅戰，加強重要支流和重點湖庫治理，搞好沿河環湖地區環境基礎設施建設。強化大氣污染綜合治理，加快重點行業超低排放改造，大力推進煤炭清潔高效利用。依法整治「散亂污」企業，有效管控風險源。實施支持綠色低碳發展的財稅、金融、投資、價格政策和標準體系。健全生態產品價值實現機制。探索建立全流域、市場化、多元化生態保護補償機制。

習近平指出，要實施最嚴格的水資源保護利用制度，提高水資源節約集約利用水平。嚴守水資源開發利用上限，細化以水定城、以水定地、以水定人、以水定產舉措，健全覆蓋全流域的取用水總量控制體系，科學配置干支流水資源。強化地下水水位管控，加大中下游地下水超采漏斗治理力度。加強飲用水水源地保護。穩步優化調整「八七」分水方案。積極探索和規範推進水權交易，全面推行水資源費改稅。實施節水行動，加快建設節水型社會。

習近平強調，要完善防災減災體系，全力保障黃河安瀾。健全水沙調節機制，完善以骨幹水庫等重大水利工程為主的調控體系。堅持干支流統防統治，推進幹流重點河段、險工險段治理，保障重要堤防水庫和基礎設施安全。統籌推進黃河水利樞紐重大工程。加強災害監測預警，強化預警和應急響應聯動。加大查險排險力度，加強防災減災宣傳教育和常態化、實戰化協同動員演練。

習近平指出，要推動發展方式全面綠色轉型，建設特色優勢現代產業體系。毫不放鬆抓好糧食和重要農產品生產，強化農業科技和裝備支撐，發展農業適度規模經營，因地制宜發展特色優勢農業。建設旱澇保收的高標準農田，抓好鹽鹼地綜合改造利用，努力提高耕地質量。優化重大項目建設佈局，最大程度降低對地表徑流、地下水的影響。大力發展綠色低碳經濟，有序推進大型風電光伏基地和電力外送通道規劃建設，加快重點行業清潔能源替代。着力提高產業科技創新能力，推動重點行業節能降碳改造和設備更新，壯大戰略性新興產業、先進製造業集群，因地制宜發展新質生產力。鼓勵區域內高校、科研院所等佈局建設技術轉移和產業化服務機制，提高產業鏈創新鏈協同水平。

習近平強調，要全面深化改革擴大開放，為高質量發展增添動力。深度參與全國統一大市場建設，堅決破除各種形式的地方保護主義。深化國資國企改革，全面落實促進民營經濟發展壯大的政策舉措。構建優勢互補的區域經濟佈局和國土空間體系，特大城市要走內涵式發展之路，沿黃城市群要提升人口集聚和產業協作能力。完善交通、能源、水利等跨省區重大基礎設施體系，推進新型基礎設施建設。加強與其他區域戰略的對接，促進自由貿易試驗區建設協調聯動。積極參與高質量共建「一帶一路」，以高水平對外開放拓展發展空間。

習近平指出，要統籌新型城鎮化和鄉村振興，穩步增進民生福祉。引導大中小城市和小城鎮協調發展、集約緊湊佈局，提升縣城產業和人口承載能力，減輕生態脆弱區的承載壓力。更好發揮縣城連接城市、帶動鄉村作用，率先在縣域內實現城鄉融合發展。分類推進村莊建設，建設宜居宜業和美鄉村。加強普惠性、基礎性、兜底性民生保障。把就業擺在突出位置，城鎮產業發展和鄉村產業培育都要重視擴大就業容量。鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止規模性返貧致貧。全面貫徹新時代黨的民族工作大政方針，深化民族團結進步創建，依法治理民族、宗教事務，鑄牢中華民族共同體意識。

習近平強調，黃河流域是中華民族和中華文明的重要發祥地，要保護弘揚黃河文化，傳承好歷史文脈和民族根脈。加強對文化遺產和自然遺產的整體性、系統性保護，深入推進考古等工作。保護好紅色文化資源，弘揚革命文化，發展社會主義先進文化。深入挖掘黃河文化的時代價值，充分展示中華民族自強不息、堅忍不拔的民族品格和奮鬥精神。推動文化和旅遊融合發展，建設具有國際影響力的黃河文化旅遊帶。

習近平指出，在黨中央集中統一領導下，中央區域協調發展領導小組要加強統籌協調和督促指導，中央有關部門要主動作為、加大支持力度，沿黃各省區黨委和政府要擔起主體責任，充分調動社會各方面的積極性，齊心協力唱好新時代「黃河大合唱」，為推進中國式現代化作出更大貢獻。

習近平最後強調，各地區各部門要認真貫徹落實黨中央關於經濟工作的部署和各項重大舉措，抓好三季度末和四季度經濟工作，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

丁薛祥在講話中表示，要深入學習貫徹黨的二十大、二十屆三中全會精神和習近平總書記重要講話精神，堅持生態優先、綠色發展，推動黃河流域生態保護和高質量發展不斷邁上新台階。堅持把大保護作為關鍵任務，深入推進環境污染防治，加快構建堅實穩固、支撐有力的國家生態安全屏障。精心做好「人水關係」這篇大文章，全方位貫徹「四水四定」原則，科學配置全流域水資源。根據主體功能定位，發揮各自比較優勢，着力提高產業科技創新能力，因地制宜發展新質生產力。全面深化改革開放，更好參與全國統一大市場建設，拓展對內對外開放的廣度和深度，為黃河流域生態保護和高質量發展注入強大動力和活力。

何立峰、吳政隆、穆虹、姜信治出席座談會，中央和國家機關有關部門、有關省區負責同志參加座談會。