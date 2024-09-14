國防大學教授：解放軍一旦出手就是重錘猛擊

第十一屆北京香山論壇周五（13日）開幕，會後關於中美關係等熱點話題，國防大學教授孟祥青表示，中美兩軍關係逐漸平穩，這有利於維護世界和平、地區穩定。不過，他也指出，「在涉及中國國家主權核心利益問題上，不要以為中國人民解放軍會不出手，中國人民解放軍一旦出手就是重錘猛擊。」



解放軍TB-001無人機。（環球網）

孟祥青說，多年以來，美國不能正確對待中國的發展，把中國的正常發展看作威脅。尤其是2022年10月，拜登政府出台了「國家安全戰略報告」，把中國界定為「美國唯一一個既有意圖重塑國際秩序，又在經濟、外交、軍事和技術力量方面越來越有能力做到這一點的競爭對手。」

孟祥青直言，「中美關係止跌企穩的開端仍然比較脆弱，根本原因在於美國的對華認知出現了方向性的錯誤。」

「中美兩國當然有競爭，國與國之間都存在競爭，但如果把中美兩國關係的全部界定為『競爭第一』，這是不客觀的。」孟祥青指出，如果一個人不斷地給對手使絆子、扯袖子，不讓對手跑得更快，這叫惡性競爭，必定會帶來許多負面效果。

圖為解放軍駐港部隊。（政府新聞處圖片）

解放軍駐港部隊。（政府新聞處圖片）

孟祥青指出，美國提出的「小院高牆」，在高科技領域對中國全面封殺打壓遏制，尤其是在台灣問題這個核心問題上，美國更是咄咄逼人。美國說一套做一套，雖然拜登政府做出了「五點承諾」，明確不支持「台獨」，但同時也在同台當局持續發展關係，對台售武不斷升級，這是「台獨」猖獗的一個重要外部因素。

孟祥青強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何勢力在這方面不要存有任何幻想，否則會導致嚴重的災難。「台獨」與和平水火不相容，原則底線絕不能突破。

孟祥青說，「在台灣問題上，我們會堅決維護國家主權安全和領土完整。不要以為中國人民解放軍會不出手，中國人民解放軍一旦出手就是重錘猛擊。」