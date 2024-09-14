解放軍陸軍前副司令員鄧志平涉嚴重違紀違法　被罷免全國人大代表

中國解放軍陸軍前副司令鄧志平今年7月被傳出被捕消息，但官方至今未證實。9月13日，全國人民代表大會常務委員會發布公告，罷免前國防部長李尚福的第十四屆全國人民代表大會代表職務，同時也宣布陸軍軍人代表大會決定罷免鄧志平的第十四屆全國人民代表大會代表職務。



據中國人大網發布《第十四屆全國人民代表大會常務委員會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告》，報告稱，由中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊選出的第十四屆全國人民代表大會代表，陸軍原副司令員鄧志平，因涉嫌嚴重違紀違法，2024年6月6日，陸軍召開軍人代表大會決定罷免鄧志平的第十四屆全國人民代表大會代表職務。



解放軍陸軍前副司令員鄧志平涉嚴重違紀違法。（鳳凰網）

綜合內媒報道，今年60歲的鄧志平是解放軍中將，1980年代曾兩次參加邊境作戰，1984年作為偵察部隊一員，參加過收復中越邊境老山的戰鬥，立過二等功。

鄧志平擔任過原成都軍區司令部軍務部長、第14集團軍副軍長兼參謀長。2015年9月3日的紀念抗戰勝利70週年閱兵，鄧志平擔任百團大戰「白刃格鬥英雄連」英模部隊方隊領隊。

根據人大常委會公告，這次共有四人被罷免全國人大代表職務，一人辭去職務。除了李尚福、鄧志平被罷免，還有今年6月落馬的中信集團原副總經理徐佐，貴州中煙工業原總經理田成；辭去人大代表職務的是江西省新余市原市長徐鴻。

中國前國防部長李尚福。（Reuters）

依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，徐佐、田成、李尚福、鄧志平、徐鴻的代表資格終止。截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2944人。

據財新網統計，截至9月13日，十四屆全國人大解放軍和武警部隊代表人數，從281人減至269人。12名被罷免人大代表職務的解放軍將領中，包括四名上將、六名中將、兩名少將。