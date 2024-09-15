颱風貝碧嘉料以巔峰登陸上海　今午5時起香港往上海航班均取消

央視新聞消息，目前貝碧嘉正逐漸向中國東部沿海逼近，預計未來兩天，將影響中國東部海區以及部分省市。



今日（15日）下午五時起由香港前往上海的航班全數取消，上海往香港部分航班取消。內地鐵路單位也通報，9月15日及16日來往香港西九龍站及上海虹橋站的高速鐵路列車車次D907, D908取消。



貝碧嘉路徑預測圖。（央視新聞）

央視新聞消息，中央氣象台監測顯示，今年第13號颱風「貝碧嘉」目前屬於強熱帶風暴級颱風。據氣象部門預測，「貝碧嘉」將於15日夜間到16日上午在浙江台州到江蘇啟東一帶沿海登陸，登陸時強度預計為颱風級或強颱風級，風力可達12—14級。受颱風影響，預計15日，東海大部海域、浙江東北部沿海、上海沿海將有6—8級大風、陣風9—10級，浙江東南部、福建東部、台灣島的局部地區有大到暴雨。

上海浦東機場和虹橋機場通行能力下降。（央视新闻）

中國天氣網15日上午消息，颱風貝碧嘉或以巔峰強度登陸上海，「貝碧嘉」目前已達颱風級，而且颱風核心區對流發展旺盛，加上高海溫的環境，強度還將繼續增強，並可能在登陸前達到強度頂峰。從最新路徑預報來看，登陸上海的概率在增大。

1949年以來登陸上海最強的颱風就是1949年6號颱風Gloria，40米/秒，968百帕。這次「貝碧嘉」強度可能接近Gloria。「貝碧嘉」颱風核心區對流發展旺盛，加上高海溫的環境，強度還將繼續增強，並可能在登陸前達到強度頂峰。

受「貝碧嘉」影響，今日（15日）下午五時起由香港前往上海的航班全數取消，上海往香港部分航班取消。《澎湃新聞》消息，今日（15日）上海浦東機場和虹橋機場通行能力下降。截至12:00，浦東機場取消航班406架次，虹橋機場取消航班210架次。

今午五時起香港往上海航班均取消。（機管局截圖）

今午五時起香港往上海航班均取消。（機管局截圖）

內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，2024年9月15日及16日來往香港西九龍站及上海虹橋站的高速鐵路列車車次D907, D908取消。