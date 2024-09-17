貝碧嘉｜對上海影響漸減弱 機場及公路等交通陸續恢復
撰文：蕭通
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颱風貝碧嘉對上海影響逐步減弱，交通秩序陸續恢復。上海浦東機場和虹橋機場昨日（16日）已經恢復航班進出港，上海境內高速公路陸續恢復通車，城市內相關地鐵線路、輪渡線路也陸續恢復運營。
據悉，上海浦東機場昨午1時43分完成首個航班進港，14時38分完成首個航班出港；虹橋機場下午2時11分完成首個航班進港，3時02分完成首個航班出港。機場恢復升降後，上海機場集團隨即根據客流情況，及時加開櫃枱和安檢通道；的士站也加強車輛調配，保障旅客用車。
自昨午3時起，東航逐步恢復上海、浙江等地航班運行，有序安排升降並適時增補運力，預計當日在浦東機場有205班機進出，在虹橋機場有140多班。
上海公安、交通管理部門自昨午4時45分起，解除部份道路臨時管控措施，除東海大橋繼續實施封閉，市內所有高速公路恢復通行，但仍實施限速。此外，上海軌道交通已經於昨午2時起陸續開通；黃浦江相關輪渡線自昨午5時起陸續復航。
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