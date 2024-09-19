多名孕婦持他人身份證分娩　眉山一婦產醫院受查

知名博主上官正義周三（18日）舉報四川眉山蘊纓婦產醫院有多名孕婦用非本人的身份證在該醫院生產。經查，眉山市東坡區衛生健康局發現該院確有兩名產婦使用虛假姓名住院分娩，遂警告該院、罰款3.8萬元人民幣。據東坡區衛生健康局消息，當地已成立聯合調查組對此事進行調查。



上官正義透露，他在8月31日通過實地暗訪調查，發現一名孕婦用另一人的身份證在眉山蘊纓婦產醫院住院，身份證的原主人則穿著孕婦服裝配合拍照。他稱同一日在醫院看到5位持他人身份證住院的孕婦，而其將有關情況分別向眉山市衛健委和四川省衛健委進行舉報。

眉山市衛健委通過短信回覆上官正義稱，高度重視事件，並成立專項聯合調查組調查，如查實將依法依規嚴肅處理。東坡區衛生健康局則回覆稱，市、區衛生健康和公安部門已成立聯合調查組開展調查，省衛生健康委已派出指導組現場指導。經查，確有孕婦使用非本人真實姓名在該院分娩等情況，而其他問題正在進一步調查中，一經查實，將依規依法嚴肅處理。隨後，該局再次回覆道，已對該醫療機構及相關人員的管理不規範行為作出行政處罰，所反映的其他問題正在進一步調查中。

處罰情況。（極目新聞）

據天眼查，東坡區衛生健康局調查顯示，眉山蘊纓婦產醫院於2024年8月27日至8月31日，未按照醫療質量安全核心制度的查對制度要求認真對曲目某某、洛爾某某兩名產婦進行身份識別，導致該兩名代孕產婦使用虛假姓名（張某、陳某某）住院分娩。該院未按規定制定和實施醫療質量安全管理制度的行為，違反了《醫療糾紛預防和處理條例》第十條第一款的規定。對該院作出警告、罰款3.8萬元人民幣的行政處罰。

不過上官正義質疑，自己舉報了5人，但已公開的信息顯示僅查實兩人。眉山市衛生健康委員會工作人員表示，對已查實違法問題的先進行處罰，後續其他情況還在進一步調查，調查結束後會繼續發布公告。

成立於2017年的眉山蘊纓婦產醫院有限公司註冊資本1185.284萬人民幣，實繳資本1180.114萬人民幣。值得一提的是，該院曾因發布違法廣告及發布藥品、醫療器械廣告說明治愈率或者有效率而被處罰。