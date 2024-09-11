金毛犬撲上海41歲孕婦驚嚇致試管嬰流產　未牽繩狗主判賠9萬

內媒《新聞晨報》報道，上海一名孕婦在經過鄰居家門口時，未牽繩的金毛犬向其撲來。孕婦受到驚嚇後就醫，努力了3年懷上的試管嬰兒沒保住，鄰居被判賠9萬（人民幣，下同）。



孕婦示意圖。（視覺中國）

金毛犬示意圖。（視覺中國）

一天傍晚，懷孕快四個月的顏女士路過同小區的鄰居李老伯家門口，被一隻沒拴繩的金毛犬嚇到流產。

相關記錄顯示，顏女士曾陳述：「我到驛站去取快遞，路過我鄰居家門口時，他家的狗沒栓繩子，突然撲向我，把我嚇得連忙後退。我的腰被閃到了，那狗狗還在我的腳邊聞來聞去，把我嚇得直哆嗦。我大聲的呼叫：『這是誰家的狗呀？』喊了好久，才有人回應，主人出來，將狗帶了回去。我懷孕快四個月了，感覺到肚子隱隱作痛，我就報警了。到醫院去檢查，經過醫院的一番救治，還是沒有保住我肚子裏的孩子……我經過三年的試管嬰兒治療，才懷上孩子，非常不容易。現在流產了，我非常傷心。」

孕婦示意圖。（視覺中國）

據此，顏女士請求法院判令被告李老伯賠償各項費用。李老伯則在庭審中辯稱，其養的狗是導盲犬，不會咬人，並表示，原告顏女士受孕而且是試管嬰兒，應多在家中休息，不宜外出走動。相關記錄顯示，李老伯陳述，顏女士曾表示自己的試管嬰兒是花了二十幾萬人民幣才懷上的。

法院判決

上海法院審理認為，被告李老伯未拴狗繩屬違法行為，具有主觀過錯。且對懷胎15周的孕婦而言，適量走動屬於日常合理行為。故法院認定原告顏女士受到的損害與被告李老伯未拴狗繩的違法行為間存在因果關係。

金毛尋回犬示意圖。（視覺中國）

因原告通過試管嬰兒懷孕，較正常受孕花費更多的時間與精力，且原告已41歲，流產必然對其造成較大精神痛苦，主張的賠償金額合理，予以支持。最終，法院一審判決李老伯賠償顏女士損失9萬元。