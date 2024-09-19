三個月內兩宗遇襲　在華日人送家屬回國　日企高層：不能說是偶然

在中國遭刺傷的深圳日本人學校10歲男學生星期四（9月19日）淩晨在醫院不治身亡。日本駐華使館當天降半旗，並發文說，事態嚴重，衷心希望中國政府查明真相，防止此類事件再次發生。



日本駐華使館在官方微博上發文說，9月18日，深圳日本人學校的一名兒童在上學途中遇襲受傷，最終搶救無效於19日淩晨死亡。對此使館深感痛心和遺憾，並表示由衷的哀悼。



日本使館認為事態嚴重，衷心希望中國政府盡最大努力保護在華的日本僑民，查明真相，防止此類事件再次發生。



深圳星期三（9月18日）發生日本人學校一名男學生遇襲事件，在當地的日本人社會引發震動。

9月18日是「九一八」事變的紀念日，這一事件標誌著日軍1931年武力佔領中國東北的開始，在中國被稱為「國恥日」。目前尚不清楚此次事件是否與該紀念日有直接關聯。

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這是中國三個月內第二起與日本人學校相關的刺傷事件，襲擊料將加劇兩國緊張情緒，在華日本人將更加擔憂。

今年6月24日，蘇州日本人學校的一輛校車在接送學生回家時，遭一名中國男子持刀襲擊，一對日本母子受傷。一名中國籍校車乘務員因阻止兇手沖上校車而身受重傷，最終不幸去世。

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據日本共同社引述相關人士透露，蘇州事件發生後，當地日本人學校的多個派駐人員家庭已將家屬送回國，或讓孩子轉校到鄰近城市上海的日本人學校。

報道還說，深圳有大量日企在此開展業務，上述案件導致相關人士深感不安。有電子產品製造商提醒派駐人員外出時避免做出引人注目的行為。該公司高層表示，「如果類似事件連續發生就不能說是偶然，不得不對在華業務變得謹慎」。