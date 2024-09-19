深圳日本人學校死者為中日混血　目擊者：腸都露出來　路人做CPR

昨日（18日），位於深圳市南山區的國際學校「深圳日本人學校」一名10歲學生在上學途中遇襲受傷，警方拘捕一名44歲男疑犯。該名學生其後傷重不治。



新加坡《聯合早報》報道指，死者是一名混血兒，父母分別擁有中國和日本的國籍。有目擊者稱，有路人曾為死者進行心肺復蘇（CPR）。



位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

「腸子都露了出來」

《聯合早報》報道指，住在日本人學校附近的居民袁洪文透露，他的太太在早上送女兒上學時目睹了案發現場，看到一名小男孩睜大眼睛躺在一大灘血中動也不動。一名疑似是他母親的女子在旁邊哭嚎著，幾名路人正為男孩進行心肺復蘇（CPR）。

他補充說：「案發現場倒著一輛電動自行車，母子倆當時正騎車上學。女兒聽到在場人員感歎，男孩傷勢嚴重，可能是腹部被刀刺傷，腸子都露了出來。」

距離學校200米處受襲

據日媒《讀賣新聞》等早前報道，18日上午8時，男童在距離學校只剩200米的路途中，遭到一名44歲的中國男子持刀刺傷，男童的腹部與雙腿出現大面積刀傷，當場鮮血直流。

陪同男童上學的母親雙手沾滿大量鮮血，她用中文喊叫：「我家的孩子到底做錯了甚麼」、「救救我」。

日經中文網報道指，男童雖然和家人一起上學，但似乎只有男童被刺。

受到該事件影響，深圳日本人學校從18日起臨時宣布本周停課。

中日關係。（Getty）

通報：事主遭持刀傷害

深圳市公安局南山分局早前發布通報指，18日早上8時許，深圳市南山區招商街道轄內發生一宗持刀傷害路人警情，致未成年人沈某受傷。接報警後，南山分局迅速組織力量到場處置，現場抓獲疑犯鐘某（男，44歲），並第一時間將受傷人員送醫院。

江蘇蘇州今年6月也發生日本人遇襲事件。一名中國男子持刀襲擊等候日本人學校校車的母子，一名中國籍校巴女員工試圖阻止襲擊，但被刺中身亡。