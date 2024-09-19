湖南女財政廳廳長劉文杰墮樓　警方證實：嫌犯為兩男性都墮樓身亡

《經濟觀察網》引述知情人士報道，9月19日上午，58歲的湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。此事或涉及刑事案件。《奔流新聞》指，多個社交平台流傳的截圖顯示，「劉文杰被兩個人綁著，從窗戶上面扔下去。當場死亡，這兩個人也自殺了」。



警方證實，2024年9月19日上午9時12分長沙市天心區城南路一小區宿舍內發生一起刑事案件。劉某傑(女，58歲)遇害，犯罪嫌疑人江某(男35歲)、江某輝(男，31歲)墜樓身亡。目前，案件正在進一步偵辦中。



長沙公安局通報。（網絡圖片）

9月19日上午，網傳湖南省財政廳廳長劉文杰意外身亡。當天下午，奔流新聞記者採訪湖南省財政廳辦公室時，工作人員稱不清楚，沒有見到劉廳長上班。

湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

《第一財經》報道，事發地點在長沙市天心區義茶亭巷18號的湖南省財政廳家屬樓，據現場多人指認，劉文傑是從13樓墜落，可見陽臺有兩扇打開的窗門。據事發時的目擊者介紹，當天上午9時許，接連聽到兩聲落物墮地的聲音，兩聲前後相隔不到一分鐘，聽者以為是有人高空拋物，因為除了落地聲之外沒有聽到其它聲音。

大約十來分鐘後，120到達現場。目擊者隨後才得知是有人墮樓，墮樓者共三人，當場死亡。劉文杰便是三名死者之一。與劉文傑同時墜樓的另外兩人，與劉的工作有關聯。但對於三人因何墜樓，知情人士不願多說，稱一切等警方調查。

湖南省財政廳。（網絡圖片）

劉文杰，女， 1966年10月生，湖南婁底漣源人。歷任財政廳行政政法處助理調研員、行政政法處副處，機關黨委專職副書記，廳機關黨委辦公室主任、工會主席；人事教育處處長；財政廳黨組成員、總經濟師；財政廳黨組成員、副廳長；黨組成員、副廳長，湖南省紀委常委等職。2020年，劉文杰轉任湖南省統計局黨組書記、局長。2022年12月，她又回到財政廳，任廳長。