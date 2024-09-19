台灣唯一慰安婦銅像　「九一八」當天被移除

周三（9月18日）是「九一八事變」93周年。在台灣，當地唯一一座慰安婦紀念銅像當日被移除。



台灣唯一一座慰安婦紀念銅像當日被移除。（網上圖片）

據「中時新聞網」報道，上述銅像位於台南市中西區忠義路、中正路口，造型為一名雙手抵抗的台灣慰安婦形象，象徵受害者無法改變現狀的無奈與抵抗，以及內心渴望正義能得到伸張的期待，背板設有中、英、韓及日文解說。

該銅像於2018年由台南市慰安婦人權平等促進協會籌款設立。每年相關紀念日，當地民眾會在此紀念日本侵略戰爭慰安婦制度的受害者。

國民黨立委謝龍介證實，放置這座銅像的土地為國民黨台南市黨部資產，因土地被清算拍賣，慰安婦銅像被移除運往倉庫。

謝龍介表示，此前他曾多次呼籲台南市當局能在土地拍賣前為該銅像尋找新安置地，但並未獲得批准。

該銅像於2018年由台南市慰安婦人權平等促進協會籌款設立。（網上圖片）

國民黨立委謝龍介證實，放置這座銅像的土地為國民黨台南市黨部資產，因土地被清算拍賣，慰安婦銅像被移除運往倉庫。（網上圖片）

2018年慰安婦銅像在台南市揭幕時，國民黨方面表示歷史不能遺忘，台灣曾發生的慰安婦事件是真正確實存在的，希望日本政府能夠正視，面對歷史事實，向戰爭受害者作出應有的道歉與補償。

然而，時任日本內閣官房長官菅義偉對此公開表達不滿，聲稱此舉讓日方「深感遺憾」，「台灣這一做法與日本政府的一貫立場互不相容」。

而民進黨則對外宣稱，豎立慰安婦銅像「為民間團體的自發行動」，並表示今後將持續與日方協商。