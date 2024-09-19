湖南財政廳長墮亡　與疑兇有工作關聯　目擊者：聽到兩次物體墮地

《經濟觀察網》引述知情人士報道，9月19日上午，58歲的湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。此事或涉及刑事案件。《奔流新聞》指，多個社交平台流傳的截圖顯示，「劉文杰被兩個人綁著，從窗戶上面扔下去。當場死亡，這兩個人也自殺了」。



《第一財經》報道，事發地點在長沙市天心區義茶亭巷18號的湖南省財政廳家屬樓，據現場多人指認，劉文傑是從13樓墜落，可見陽臺有兩扇打開的窗門。據事發時的目擊者介紹，當天上午9時許，接連聽到兩聲落物墮地的聲音，兩聲前後相隔不到一分鐘，聽者以為是有人高空拋物，因為除了落地聲之外沒有聽到其它聲音。



大約十來分鐘後，120到達現場。目擊者隨後才得知是有人墜樓，墜樓者共三人，當場死亡。劉文杰便是三名死者之一。多個信源告訴第一財經，與劉文傑同時墜樓的另外兩人，與劉的工作有關聯。但對於三人因何墜樓，知情人士不願多說，稱一切等警方調查。



《第一財經》報道，在現場看到，事發地是已經建成多年的老小區，與湖南省財政廳隔牆而立，墜落地已經用高高的隔板圍擋，社區內拉有警戒線。據了解，該社區平常陌生人難以入內。一位在現場附近的人士介紹，警方一直在盤查附近的攝像頭。

湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

長沙市天心區城南派出所表示，財政廳院子裏確有發生警情，警方曾出警，其他情況不便透露，長沙市公安局會進行通報。

《澎湃新聞》報道指，據多位到過現場的人士介紹，現場共有三人墮樓，均已死亡。目前，事發現場已拉起警戒線。

湖南省財政廳。（網絡圖片）

資料顯示，劉文傑生於1966年，在湖南省財政廳工作多年，2020年調任湖南省統計局任黨組書記、局長；2022年12月，任湖南省財政廳廳長。