美心點名盒馬等非官方渠道　助警方鑒定2.5萬盒假月餅

三隻羊集團帶貨的「香港美誠月餅」，日前被曝在香港買不到，引發廣泛關注。這亦引發不少內地消費者對香港美心月餅的關注，據了解，今年9月以來美心月餅官方已連發9條警示微博，提醒內地消費者辨明真偽，並點名盒馬等多個非官方渠道，還稱已協助警方鑒定出2.5萬盒假貨。



「香港美誠月餅」引發關注。（微博）

據《上游新聞》報道，香港美心月餅官方微博名為「香港美心月餅與節日食品」，9月以來，該帳號發布了多條涉及「假冒」、「未授權」等關鍵詞的消費警示。

如9月4日發文指，「近期市場上有大量疑似我司授權書出現，經我司鑒定為假授權，該行為嚴重損害消費者權益」；9月5日稱「近期市場上有大量疑似我司發出的『美心月餅0元購』月餅券，經我司鑒定核實為假月餅券，該行為嚴重損害消費者權益。」

9月9日又點名盒馬，指「我司從未授權任何第三方通過盒馬生鮮奧萊門店（包括NB奧萊、盒馬NB自提）或其線上平台售賣我司產品……強烈建議廣大消費者從我司官方售賣渠道或授權經銷商渠道購買正品。」惟盒馬生鮮APP中，顯示多款標價100元人民幣左右、關鍵字為「美心月餅」的商品，均在「補貨中」。

該帳號還在9月5日發文稱，「截至目前，我司已協助公安部門鑒定出高達25090盒假冒本公司的貨品。」

美心點名盒馬稱，「我司從未授權任何第三方通過盒馬生鮮奧萊門店（包括NB奧萊、盒馬NB自提）或其線上平台售賣我司產品」。（美心微博）

美心月餅。（官方圖片）

事實上，涉及美心月餅的案情近年來已多次被公開披露，中國市場監管報2020年9月27日消息，同年9月23日，上海市公安局通報了製售假冒美心月餅案，檢獲美心月餅成品1.2萬多盒，涉案金額3000多萬元人民幣，拘捕疑犯40多名。

經查，疑犯在福建設立製假窩點，僱用當地村民進行加工生產，再交給下級分銷商。後者在明知購入的是假冒品牌月餅的情況下，以五到七成的價格通過社交軟件和網絡店舖，銷往全國各地。

深圳新聞網2021年9月18日消息，羅湖市場監督管理局成功破獲了銷售假冒美心月餅案，拘捕疑犯16名，刑拘8人，查扣標稱「美心」的假冒偽劣月餅超1800盒及一批半成品和包裝材料，現場查扣貨物價值40多萬元人民幣。