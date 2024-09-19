美誠月餅｜央媒批蹭香港抬身價：三隻羊小楊哥誤導消費者必遭反噬
撰文：盛昀
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央媒《央廣網》今早（19日）發佈題為《涉嫌「誤導消費者」 「三隻羊」不能裝聾作啞》的評論文章，點名痛批三隻羊網紅主播「瘋狂小楊哥」直播帶貨「香港美誠月餅」一事。
文中指出，月餅商家和帶貨主播雙方都心照不宣地「蹭」香港本土商品，以抬高月餅身價，此次事件波及甚廣，三隻羊這次顯然難以為繼，誤導「家人們」必遭反噬。
昨日（18日），廣州市監局發佈關於涉美誠月餅的情況通報稱，品牌授權和委託加工手續合規，近期監督檢查和食品檢測也無異常。但《央廣網》評論文章指出，產品質量暫無問題並不代表主播銷售沒有問題，更不意味着「三隻羊」可以無視消費者正當的退貨要求，繼續靠裝聾作啞蒙混過關。
文章提及，主播「瘋狂小楊哥」在直播間曾以「全國銷量第一」「在香港都要排隊買的香港美誠黑松露流心奶黃月餅」「米其林大師調製」等話術或宣傳物料推銷月餅，明顯有誤導消費者的傾向。
月餅商家和帶貨主播雙方都心照不宣地「蹭」香港本土商品，以抬高月餅身價，卻置消費者最基本的知情權於不顧。事件曝光至今，三隻羊並無任何回應，甚至拒絕消費者退款要求。
文章還指出，三隻羊曾多次被爆出負面消息，包括此前的「三無」吹風機、破壁機和絞肉機被曝虛標功率事件，今年又有「糟頭肉」梅菜扣肉事件和原切牛肉卷注水事件，但三隻羊不是否認就是不回應，最多只是退貨處理，在數次危機事件中幾乎「毫髮無損」，聲量越做越大。
文中又稱，三隻羊這次顯然難以為繼，美誠月餅事件的波及面不可謂不廣。一邊親熱喊着「家人們」，一邊算計怎麼玩文字遊戲、鑽空子誤導「家人們」，這樣的帶貨主播「紅」不長久，遲早必遭反噬。
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