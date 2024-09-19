美誠月餅｜央媒批蹭香港抬身價：三隻羊小楊哥誤導消費者必遭反噬

央媒《央廣網》今早（19日）發佈題為《涉嫌「誤導消費者」 「三隻羊」不能裝聾作啞》的評論文章，點名痛批三隻羊網紅主播「瘋狂小楊哥」直播帶貨「香港美誠月餅」一事。



文中指出，月餅商家和帶貨主播雙方都心照不宣地「蹭」香港本土商品，以抬高月餅身價，此次事件波及甚廣，三隻羊這次顯然難以為繼，誤導「家人們」必遭反噬。



曾志偉與小楊哥、大楊哥一起直播帶貨。（影片截圖）

三隻羊集團旗下直播間銷售的美誠月餅旁邊，一直擺著「美心月餅」。（《新黃河》）

昨日（18日），廣州市監局發佈關於涉美誠月餅的情況通報稱，品牌授權和委託加工手續合規，近期監督檢查和食品檢測也無異常。但《央廣網》評論文章指出，產品質量暫無問題並不代表主播銷售沒有問題，更不意味着「三隻羊」可以無視消費者正當的退貨要求，繼續靠裝聾作啞蒙混過關。

位於廣州花都區獅嶺鎮的廣州市美誠食品科技有限公司是美誠月餅的生產廠商。（《澎湃新聞》）

深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售一款名為「美誠」的月餅。（影片截圖）

文章提及，主播「瘋狂小楊哥」在直播間曾以「全國銷量第一」「在香港都要排隊買的香港美誠黑松露流心奶黃月餅」「米其林大師調製」等話術或宣傳物料推銷月餅，明顯有誤導消費者的傾向。

月餅商家和帶貨主播雙方都心照不宣地「蹭」香港本土商品，以抬高月餅身價，卻置消費者最基本的知情權於不顧。事件曝光至今，三隻羊並無任何回應，甚至拒絕消費者退款要求。

小楊哥在直播間強調，「美誠」的月餅是來自香港的高端品牌。(淘寶)

當推銷到月餅時，曾志偉的兒媳王敏奕，以及糖妹也一同出鏡。（影片截圖）

文章還指出，三隻羊曾多次被爆出負面消息，包括此前的「三無」吹風機、破壁機和絞肉機被曝虛標功率事件，今年又有「糟頭肉」梅菜扣肉事件和原切牛肉卷注水事件，但三隻羊不是否認就是不回應，最多只是退貨處理，在數次危機事件中幾乎「毫髮無損」，聲量越做越大。

文中又稱，三隻羊這次顯然難以為繼，美誠月餅事件的波及面不可謂不廣。一邊親熱喊着「家人們」，一邊算計怎麼玩文字遊戲、鑽空子誤導「家人們」，這樣的帶貨主播「紅」不長久，遲早必遭反噬。