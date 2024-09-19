澳門葡記月餅被揭產地在珠海　註冊地為香港　申請「休止活動」

「香港美誠月餅」涉嫌直播虛假宣傳引發關注。9月18日，又有網民報料，此前知名主播董宇輝在直播間「與輝同行」中售賣的澳門葡記月餅，也涉嫌有品質和虛假宣傳問題，該月餅監製商為「澳門葡記食品有限公司」，而生產方則為「珠海葡記食品有限公司」，產地在廣東珠海。不過亦有網民認為，「澳門葡記」本身就在珠海有店，就算產地在珠海，「品質有把控就好」。



澳門葡記月餅被踢爆已經申請休止活動。（微博）

董宇輝在直播間販賣澳門葡記月餅。（微博）

《南方+》報道，董宇輝直播間直播中推薦的一款在「葡記食品旗艦店」抖音旗艦店中出售的名為「澳門葡記流心奶黃月餅」，售價為108元每盒（人民幣，下同）。其產品包裝上顯示，該款月餅的監製商為「澳門葡記食品有限公司」，而生產方則為「珠海葡記食品有限公司」，產地在廣東珠海。

值得留意的是，「澳門葡記食品有限公司」註冊地為香港，其狀態雖然是「仍註冊」，而且已經於2024年5月31日申請處於「休止活動」狀態。根據《香港公司條例》第327A條，公司可以通過特別決議決定進行休止活動，但是休止活動的條件之一，就是「公司無法繼續經營或暫時停止運營。」

值得留意的是，「澳門葡記食品有限公司」註冊地為香港，其狀態雖然是「仍註冊」，而且已經於2024年5月31日申請處於「休止活動」狀態。（微博）

該款月餅的監製商為「澳門葡記食品有限公司」，而生產方則為「珠海葡記食品有限公司」，產地在廣東珠海。（南方日報）

通過相關的資料可見，「與輝同行」直播間在今年9月推薦的這款「澳門葡記流心奶黃月餅」，其監製商在今年5月就已經停止運營，這也讓不少消費者對於這款產品在品質保障方面，產生了擔憂。

對此，董宇輝直播間「與輝同行」客服表示，會如實回饋給專員核查。

2021年「雙減」政策推行後，新東方創始人俞敏洪又創辦了東方甄選公司，董宇輝則開始在抖音上直播帶貨。（影片截圖）

董宇輝今年與東方甄選分道揚鑣

7月25日，東方甄選發布聲明稱，董宇輝已決定不再擔任公司雇員及公司一個合併聯屬實體的高級管理層，該離任乃由於董宇輝的職業抱負、對彼其他事業的投入及個人時間安排，並於2024年7月25日生效。