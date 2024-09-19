有片｜月餅突砰一聲「爆炸」嚇呆一家三口　網民：以色列幹的！

內地一對年輕父母在家中與小孩度過悠閒時光，沒想到這時桌上的月餅竟突然爆炸，一家三口都嚇了一跳，小孩更被嚇哭。



影片引發網友熱議：

Call機會爆炸就算了，月餅也會爆炸嗎？

一對年輕父母在家中與小孩度過悠閒時光，沒想到桌上的月餅竟突然爆炸，一家三口都嚇了一跳，小孩更被嚇哭。（YouTube@Small Family）

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家庭室內攝影機錄下全程，當時媽媽和小孩在客廳滑手機看電視，爸爸則在吃東西。

這時客廳桌上擺放著的其中一個月餅，竟突然「砰」的一聲爆炸，雖然沒有造成任何傷害，但突然的巨響讓3個人都嚇到了，小孩更是被嚇哭。

目前尚不清楚爆炸原因，有人推測是與乾燥劑有關。

由於近日黎巴嫩真主黨傳呼機同時爆炸導致多人死傷，許多內地網友對於月餅也會爆炸相當驚訝：

「以色列幹的」

「保鮮期到期，準時自爆」

「遠程遙控的」



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泰國一名16歲少年到朋友家時，竟趁朋友不注意的時候，在院子自製「土製炸彈」。不料，炸彈一個不小心突然爆炸，朋友前往查看時，少年身體已血肉模糊，肉塊四散各地，舌頭被炸斷在跌一旁，屍體周邊還散落着牙齒。圖為案發現場。（siamrath.co.th）

泰國一名16歲少年到朋友家時，竟趁朋友不注意的時候，在院子自製「土製炸彈」。不料，炸彈一個不小心突然爆炸，朋友前往查看時，少年身體已血肉模糊，肉塊四散各地，舌頭被炸斷掉在一旁，屍體周邊還散落着牙齒。（YouTube@ข่าวช่อง8）

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