三隻羊總部停車場停滿直播間亮燈　內媒：地方指導合規經營仍出事

抖音平台頭部主播「瘋狂小楊哥」（實名張慶楊）及其旗下直播間「三隻羊」帶貨的香港「美誠月餅」，日前被曝在香港買不到，引發廣泛關注，三隻羊旗下多個帳號一度停播。內媒《澎湃新聞》記者周四（19日）實地探訪三隻羊的總部，發現直播間的燈亮著，停車場停滿。而地方曾派工作組指導合規經營。



深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售一款名為「美誠」的月餅。（影片截圖）

曾志偉與小楊哥、大楊哥一起直播帶貨。（影片截圖）

在停播兩天後，包括「三隻羊網絡」、「三隻羊網絡水果生鮮」、「三隻羊網絡美麗生活」在內的多個三隻羊旗下帳號已在周四復播。此外，多個三隻羊官方授權帳號也都在正常直播中。

周四下午，記者前往合肥市蜀山區三隻羊（合肥）控股集團有限公司所在地，自2022年11月，張慶楊兄弟出資1.03億元人民幣購買後，這處廠房就一直是三隻羊集團總部所在地，也是合肥電商行業的標桿。

自2022年11月，張慶楊兄弟出資1.03億元人民幣購買後，這處廠房就一直是三隻羊集團總部所在地。（澎湃新聞）

三隻羊總部停車場停滿。（澎湃新聞）

記者發現，天堂寨路兩旁與平常一樣停滿汽車，甚至有汽車佔據主道停車。一名收費員對此表示，這些全是員工車輛，因為裏面位置不夠，只能佔道，北面200米遠的停車場也停滿他們的車子。同時，記者發現，辦公大樓內有直播間的燈亮著，但是否正在進行直播就不清楚。

另一方面，合肥市市場監督管理局周四發布通報稱，針對近期網絡反映的涉及三隻羊網絡科技有限公司有關問題，合肥市市場監管局已與商務局、公安局等部門成立聯合調查組，依法依規核查處理，堅決維護消費者合法權益。

事實上，三隻羊早就涉嫌虛假宣傳而陷入輿論漩渦。2024年初，三隻羊曾憑「廣告發布者」身份，在劣質梅菜扣肉事件和原切牛肉卷注水事件中免於處罰，僅做退款處理。報道引述相關渠道消息指，今年上半年，有關部門曾組織工作組進駐三隻羊集團，試圖幫助指導企業合規經營，「結果還是出事了」。