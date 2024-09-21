江西新余年初火警釀39死9傷　國務院公布調查報告：違建冷庫起火

今年1月24日，江西省新余市渝水區佳樂苑小區臨街商住綜合樓發生奪命火警，造成39人死亡、9人受傷，直接經濟損失4352.84萬元人民幣。

據央視周六（9月21日）報道，經國務院調查組調查認定，這是一宗因涉事房主違法違規改變商住綜合樓地下一層用途用作出租經營，冷庫建設施工單位違規建設冷庫時起火，涉事建築先天存在防火分隔重大缺陷，教育培訓機構和賓館違規經營，屬地有關部門專業監管和行業管理失職缺位，地方黨委政府安全領導責任落實不到位，導致的生產安全責任事故。



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國務院調查組查明，佳樂苑綜合樓地下一層違法違規建設冷庫，施工作業中使用聚氨酯泡沫填縫劑時釋放易燃氣體局部積聚達到可燃條件，在擠塑板上鋪設塑料薄膜時產生靜電放電點燃積聚的易燃氣體，迅即引燃聚氨酯泡沫、擠塑板等易燃可燃材料，產生大量有毒煙氣。

地下一層與地面共用的疏散樓梯防火分隔缺失，煙氣快速蔓延至二層；位於二層的博弈教育教室外安裝了防盜網和廣告牌，正在培訓的學生無法及時有效逃生，造成人員傷亡擴大。

調查發現，豐華地產、新余設計院、贛新建築公司、正大監理公司在涉事建築建設，豐華地產在人防工程報審報監，佰燴香批發部、凝霜製冷公司在地下一層冷庫建設、施工，涉事房主、博弈教育、聚馨源賓館在涉事建築出租、經營等方面存在嚴重違法違規問題。

江西省、新余市、渝水區黨委政府及有關部門存在規劃建設源頭失守、排查整頓不力、監管制度有漏洞、消防驗收檢查走形式、專項整治走過場和教育培訓機構管理缺失等問題。

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日前，經中共中央批准，中央紀委對江西省委常委、副省長任珠峰，江西省委常委、秘書長陳敏，江西省政府黨組成員、副省長孫洪山在重大火災事故中的失職失責問題進行了立案審查。依據《中國共產黨問責條例》、《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予任珠峰黨內警告處分，給予陳敏、孫洪山黨內嚴重警告處分。

此外，新余凝霜製冷設備有限公司法定代表人吳和根、新余市渝水區佰燴香燒烤原料批發部實際經營者吳勇、新余市博弈教育咨詢有限公司法定代表人柳金漢、新余市渝水區佳樂苑小區臨街店舖實際控制人陳建平和新余市渝水區聚馨源賓館經營者張建生等10人涉嫌重大責任事故罪，被公安機關立案偵查，並被檢察機關批批准逮捕。

同時，新余市原人防辦主任鄧員清、新余市消防救援支隊袁河大隊大隊長丁小榮、新余市城鎮發展服務中心原正科級幹部龔宇新等3名公職人員因涉嫌嚴重違紀違法和職務犯罪，接受紀律審查和監察調查，其中鄧員清、龔宇新已移送檢察機關依法審查起訴。

江西省紀檢監察機關按照幹部管理權限，對事故中存在失職失責問題的新余市委、市政府，渝水區委、區政府，以及江西省和新余市、渝水區教育、消防、人防、住房和城鄉建設、城管、公安等部門52名公職人員進行了嚴肅處理。