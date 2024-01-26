江西新余大火39死｜國務院宣布成立江西新余火災事故調查組

江西省新余市渝水區沿街店舖地下一層昨日（1月24日）發生大火，造成39人死亡、9人受傷，其中濃煙湧入至二樓一家教育培訓機構，因此有高職院校學生遇難，傷亡慘重，事件引發社會關注。國務院宣布成立事故調查組調查。



央視新聞報道，為認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神，按照李強總理等中央領導同志批示要求，根據國家有關法律法規規定，國務院成立調查組，由應急管理部牽頭，公安部、全國總工會、國家消防救援局、江西省人民政府等相關方面參加，對江西新余佳樂苑臨街店舖「1·24」特別重大火災事故進行調查。



受困者從二樓跳到鋪設在地下的床墊上（點圖放大）：

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事故原因初步查明，當時地庫正進行冷庫裝修，因施工人員違規用火施工，造成大火蔓延釀成慘劇，12名相關責任人已被扣查。

1月26日下午，國務院調查組在新余召開第一次全體會議。調查組組長、應急管理部副部長宋元明通報調查安排、提出工作要求。

會議強調，事故調查工作要認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院決策部署，按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」和「四不放過」的原則，盡快查明事故原因，客觀精準認定責任，依法嚴肅追責問責。會議要求地方政府深刻吸取事故教訓，壓緊壓實安全責任，迅速開展「九小場所」消防安全隱患排查整治，舉一反三加強歲末年初安全防範，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭。

年輕受困者爬梯逃生，有人拉著路邊的電纜線摔下樓（點圖放大）：

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國務院調查組全體成員，中央紀委國家監委有關部門負責同志，江西省、新余市有關負責同志出席會議。