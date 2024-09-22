中國把「石鍋拌飯」列文化遺產　韓國外交部批評：扭曲歷史

吉林省2021年，承認65項目為第5次省級無形文化遺產。其中石鍋拌飯的調理方式，被視為「朝鮮族石鍋拌飯製作技藝（烹調技術）」，被列入無形文化遺產，事件近日才在韓國發酵。韓國外交部9月20日批評中國的行為是「扭曲歷史」。



石鍋拌飯引發中韓網絡熱議。（資料圖片）

《每日經濟》等韓媒報道，韓國國家遺產廳關係人士指出，已掌握中國國家級無形文化遺產中，與韓國傳統文化類似的項目。但石鍋拌飯是被列入中國的地方級遺產，因此直到現在才得知此事。石鍋拌飯目前並未登錄為韓國的國家無形遺產，僅全州拌飯在2008年被指定為全羅北道地區的無形財產。

據中國《無形文化遺產法》，地方政府只要提出申請，就能將省級無形文化遺產升等為國家級。成為國家級無形文化遺產後，被登記為UNESCO世界無形文化遺產的機率就會大幅提升。

韓媒指出，中國2008年將韓國的農樂舞登記成「朝鮮族農樂舞」，指定為國家級無形文化財產後，2009年就登記為UNESCO世界無形文化遺產。誠信女子大學教授徐坰德表示，「中國今後也會以『朝鮮族』的名義，企圖掠奪韓國文化，呼籲政府盡快擬定對策」。

延吉朝鮮族人聚居，延邊大學對面的一幢商業大廈掛滿朝鮮語（韓語）招牌，讓人們有如置身韓國城市。（視覺中國/當代中國授權）

據了解，中國此前將南韓傳統遊戲「擲柶（윷놀이）」和泡菜的製作方法，列為中國的國家級無形文化遺產，當時也曾引發韓國網民批評。

韓國外交部20日針對此事表示，歷史問題是與韓國國家認同相關的重要事項。在此認知的基礎上，將堅決應對中國扭曲歷史的行為。他們強調，韓國將持續敦促中國，為韓國文化身份認同相關事項做出必要的努力，以避免對兩國人民的友誼造成負面影響。