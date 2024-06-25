獲封「神論文」　內地教授證「男人生殖器愈短IQ愈高」登北大期刊

北京大學期刊網近日被發現刊登了一篇「神論文」。



該論文標題為《成人陰莖長度與IQ的關聯分析——來自139個國家的測量》。

分析結論顯示，在自然疲軟狀態下，陰莖的長度與IQ（智商）存在負相關。即陰莖的長度愈短，對應個體的IQ就愈高，並存在明顯的種族差異。

北京大學期刊網近日被發現刊登了一篇「神論文」，該論文標題為《成人陰莖長度與IQ的關聯分析——來自139個國家的測量》，分析結論顯示男人陰莖的長度愈短IQ就愈高，引起熱論。（北京大學期刊網）

北京大學期刊網近日被發現刊登了一篇「神論文」，該論文標題為《成人陰莖長度與IQ的關聯分析——來自139個國家的測量》，分析結論顯示男人陰莖的長度愈短IQ就愈高，引起熱論。（北京大學期刊網）

論文作者、中央財經大學社會與心理學院教授王存同。（微博圖片）

據《百姓關注》報導，論文作者、中央財經大學社會與心理學院教授王存同還在論文摘要中稱，該結論是選取了139個國家11萬成人（18~65歲）男性陰莖大小與IQ測量數據。

該「神論文」在大陸知網、萬方、維普網等學術期刊網站上均有刊登，而且還是大陸國家社科基金成果。

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該論文很快引起網友熱議，大部分網友一致炮轟：

「像這種也能成為國家社科基金成果，納稅人的金錢就這樣打水漂了」

「真的是讓人大跌眼睛啊，社科基金這都養了一群什麼人呀？正事不做」

「這種文章真的讓人無語」

「這教授一天研究出了這麼個玩意兒出來還挺自豪嗎」

「真的大千世界，無奇不有」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】