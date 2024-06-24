米中含雞肉豬肉？ 中國科學家研發出新型大米 網民笑言似呢樣嘢
撰文：林芷瑩
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你有吃過兼具米香和肉香味的大米嗎？中國肉類食品綜合研究中心、北京食品科學研究院的未來食品研究團隊，近期成功研發出雞肉米、豬肉米系列食品。
據介紹，雞肉米、豬肉米是細胞培育肉與大米、小米和紫米，有機結合生成的一種組合食品。
中國肉類食品綜合研究中心、北京食品科學研究院首席科學家王守偉介紹，該團隊開發的雞肉米、豬肉米系列食品，主要是利用雞、豬肌肉和雞、豬脂肪細胞貼壁生長的特性，將大米、小米及紫米進行預處理後作為支架，為豬、雞細胞生長提供微環境，使細胞在其表面增殖和分化，最終形成的一種營養均衡和成分可控的組合食品。
細胞培育肉又稱為生物培育肉、細胞培養肉等，是利用動物細胞體外培養的方式，控制動物細胞快速增殖、定向分化，收集加工而成的一種新型肉類食品。
據介紹，新研發的雞肉米、豬肉米，在保留米中膳食纖維、碳水化合物、維生素和礦物質等物質的同時，補充人體必需氨基酸，增加動物蛋白，使其兼具米和肉的香味，營養更為豐富和均衡。
外觀上，雞肉米、豬肉米與相應大米、小米或紫米無明顯差異，但蒸煮熟化後兼具米和肉的香味。
不過，新研發的雞肉米、豬肉米未獲網民認可，有人笑言是「雞肉味貓糧」、「一滴香和米的完美結合」，也質疑相比傳統的豬肉和米，到底新研發的雞肉米、豬肉米有何優勢，「以後是否不用炒菜了？」，「好好吃飯的權利都被剝奪了」。
網民睇法：
和轉基因大豆原理一樣嗎？
就是以後大家都吃配方食品？
不好吃的話，再花哨都沒用
啊這是以後煮這個米不用買肉了是嗎
我只想吃自然界的正常的食物。
先解決自己食品安全再說吧…
是人可以食用的還是做飼料的？與轉基因是否同一個概念？必須，也應該有一個清楚的說明。
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