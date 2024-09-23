解放軍悄然進行大規模渡海演習　預示登島戰略推進？

解放軍近日在福建南部的大成灣及東山島附近，悄然進行了一場規模空前的渡海演習。與以往不同，此次演習並未事先進行任何公開宣傳，甚至沒有在國內外的媒體上披露相關消息。直到台灣方面率先對外發布消息，外界才透過衛星影像確認此次演習的規模和參與的軍用船隻，尤其是五艘渤海滾裝船的出現，引發了外界對解放軍渡海登島能力的高度關注。



騰訊網23日刊載「矚望雲霄」發表之評論文章，指出這場演習顯示解放軍在軍事行動中日益成熟的保密與快速反應能力。文章認為，不同於以往大規模軍演的高調公開，此次行動極為低調，連同地區的軍事力量與動員都不曾對外透露，「這種策略意在減少台灣方面的戒備，同時向外界傳遞出中國對台灣問題解決的高效戰略布局」。

文章分析，解放軍選擇以低調進行渡海登陸演習，顯然具有特殊意義。兩岸關係緊張的背景下，這樣的行動可以測試解放軍對渡海作戰的準備程度，同時保持一定的戰略模糊性，使外界無法完全摸清解放軍的具體軍事行動計劃。此種做法不僅避免激化當前的台海局勢，也給解放軍進一步積累實戰經驗提供了有利條件。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

值得注意的是，解放軍此次使用的滾裝船是中國近年來加強海上戰略投送能力的重要一環。滾裝船原為民用汽車跨國運輸工具，其設計特點使其在軍事上具備巨大的潛力，尤其是在大規模渡海作戰中。滾裝船可以快速裝卸大量的車輛和重型裝備，這種高效的物流運輸模式使得解放軍能夠在短時間內向作戰區域輸送大量兵力與物資。

根據美國戰略與國際研究中心的報告，中國目前擁有近30艘大型滾裝船，且未來隨著中國汽車出口業務的增長，這一數量將快速增加至300艘左右。這些船隻一旦投入軍事行動，將極大增強中國的海上運輸能力，為大規模渡海登陸提供強有力的後勤保障。

綜觀歷史，民用船隻在戰爭中被徵用的案例並不罕見。在英國與阿根廷的福克蘭戰爭中，英國就徵用了大量民用船隻來支持其遠洋作戰。美國在入侵伊拉克時，也同樣大規模徵用民船運輸兵力與物資。這些案例表明，在現代戰爭中，民船不僅僅是輔助工具，更能成為關鍵的戰略資源。

爾今，解放軍此次演習選擇大成灣和東山島作為演習地點，這一選址顯然經過了深思熟慮。文章認為，與台灣的北部和中部相比，台灣南部的防禦相對薄弱，並且遠離美日的主要軍事力量部署。這為解放軍提供了較為理想的突擊窗口，增加了成功渡海登陸的可能性。

受限於台灣地形，美學者認為解放軍要登陸會有點困難。（Facebook@國防部發言人）

同時，演習時間的選擇也十分精準。目前正值美國在西太平洋地區的軍事力量相對空虛之際，這為解放軍提供了一個戰略時機，能夠模擬在美國援助力量到達之前進行快速突襲的情景。這種對時機的把握，顯示了解放軍在戰略布局上的成熟和靈活。

此外，今次演習亦成功展示解放軍與民間力量的高效協同。隨著民用船隻的大規模參與，軍地雙方在實戰中的默契配合得到了充分的驗證。未來，隨著中國海上戰略投送能力的進一步提升，解放軍在實施跨海作戰時將能更靈活地調動民用資源，達到快速突擊和大規模兵力投送的效果。

總結來看，這場低調但規模宏大的渡海演習，不僅檢驗了解放軍的渡海作戰能力，也展示了中國在利用民船資源和提升海上戰略投送方面的潛力。隨著中國造船業的飛速發展，中國的海上力量將進一步壯大，為其國防戰略和海洋權益提供更加堅實的保障。