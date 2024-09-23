中國航空業8月客運量超6396萬　國際航班復蘇力道強勁

中國民航業今年8月完成旅客運輸量6396.4萬人次，同比增長98%，較2019年同期上升4.5%，創下歷史新高。中國六大航空公司——中國南方航空、中國國際航空、中國東方航空、中國海南航空、中國春秋航空及中國吉祥航空，共計完成5787.3萬人次的運輸，環比增長5.7%。這一亮眼的業績引發了全球媒體的高度關注，外媒包括美國《旅行與旅遊世界》網站及Simpleflying紛於23日報道中國航空業的驕人成績。



內媒《觀察者網》報道，中國民航業在今年夏季迎來了強勁的國際航班復蘇，反映出內地民眾旺盛的旅遊需求。尤其是中國國際航空公司，其8月運載量較2019年增長40%，春秋航空與吉祥航空則分別增長了30%以上，展現了中國航空公司在國內外航線上的強大競爭力。

中國民航業今年8月完成旅客運輸量6396.4萬人次，同比增長98%，較2019年同期上升4.5%，創下歷史新高。圖為北京首都國際機場。（視覺中國）

除了客運量創新高，中國航空公司還積極恢復和開拓新的國際航線。國航於8月復航上海浦東至巴塞隆拿航線，東航則開通了上海浦東至檳城、西安至河內等新航線，並加密了上海浦東至鹿兒島、首爾、曼谷以及合肥至大阪的航次。海南航空新開深圳至布達佩斯航線，並恢復海口至莫斯科航班；吉祥航空則新增了貴州至吉隆坡的國際航線。

報道指出，中國航空公司在國內外市場都穩步成長，並抓住全球旅遊業正逐步復蘇這一契機，持續擴大其國際市場版圖。