國航、南航同日接收首架　國產C919飛機開啟多用戶運營新階段

周三（28日），在中國商飛總裝製造中心浦東基地，中國國際航空公司和中國南方航空公司同時接收首架C919飛機，這標誌著這一國家自主研製客機即將開啟多用戶運營新階段。



在中國商飛總裝製造中心浦東基地，中國國際航空公司和中國南方航空公司同時接收首架C919飛機。（央視新聞）

噴塗了五星紅旗的國航C919首架機，與紅色木棉花塗裝的南航C919首架機同台亮相。在現場，中國商飛向國航、南航頒發飛機銷售證，並移交飛機交付紀念鑰匙，中國民航局則向國航、南航頒發國籍登記證、單機適航證和無線電台執照。

其中，國航C919首架機採用158座兩艙布局，其中公務艙8座，經濟艙150座。南航C919首架機則採用164座三艙布局，公務艙8座、明珠經濟艙18座和經濟艙138座。兩機均裝配了定製化的客艙座椅等設施設備，全艙配置個人充電接口，為乘客提供便捷舒適的乘機體驗。

國航C919首架機採用158座兩艙布局，其中公務艙8座，經濟艙150座。（央視新聞）

南航C919首架機採用164座三艙布局，公務艙8座、明珠經濟艙18座和經濟艙138座。（央視新聞）

2023年5月28日，全球首架交付的C919完成首次商業載客飛行。該客機是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，座級158至192座，航程4075至5555公里。

目前，共有9架C919飛機交付客戶。其中首家用戶中國東方航空公司的C919飛機自商業首航以來，已連續平穩運行15個月，執飛5條定期航線，累計執行商業航班超3600班次，飛行1萬小時。