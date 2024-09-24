華為Mate XT黃牛價雪崩：每小時一個價　最高加價十萬暴跌至兩千

華為9月20日發售的首款三摺疊屏手機Mate XT非凡大師當天被秒空，但該款手機黃牛價很快遭遇雪崩，從加價近十萬（人民幣，下同）暴跌至僅加價幾千元。



綜合「三言財經」公號和《快科技》報道，一名深圳華強北博主曬出當地Mate XT黃牛價顯示，黑色16+512G版本售價26800元；黑色16+1T版售價28800元；紅色版售價35800元。對比官網價格，分別加價4900元、4801元和11801元。

不少數碼博主近兩日在社交平台上發影片稱，Mate XT三摺疊手機價格雪崩，從加價六七萬甚至十幾萬，暴跌至加價4000或2000元。有博主還稱，「每小時一個價」、「一天掉四五千」。

HUAWEI Mate XT非凡大師不少華為直營店都沒有，華強北唯一一間有的被放在展示櫃中。（蔡苡柔攝）

一名東北地區的博主在發售當天發影片，他手持一台官網原價23999元的紅色頂配Mate XT手機，詢問四家黃牛，最終只有一名黃牛願意以30000元，即加價6000元的價格回收。

一名在廣州佛山經營手機回收生意的博主23日發影片稱，Mate XT手機目前價格崩得太快，價格跟跳樓機一樣。目前黃牛只願意回收紅色版本，能加價一萬上下出售；而黑色版本則完全沒人敢收。

HUAWEI Mate XT非凡大師不少華為直營店都沒有，華強北唯一一間有的被放在展示櫃中。（蔡苡柔攝）

報道相關人士分析華為三摺疊屏黃牛價「雪崩」原因時說，普通消費者對三摺疊屏這種形式智能手機接受程度還不高，或者說這種手機的目標消費人群並不廣泛。對於普通用戶，日常生活使用上對三摺疊屏的需求不大。

此外，該款手機價格也「不親民」。作為華為高端產品，即使按照官方原價，2萬元起售價也絕非普通消費者承擔得起的。

華為本月20日與蘋果同步發售新款手機。華為這款手機是全球首台三摺疊屏手機Mate XT，新機售價從1萬9999人民幣起跳。華為商城在20日的數據顯示，超過685萬人預約了該款手機。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

