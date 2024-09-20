華為三摺屏手機秒售罄　售價最低1.99萬　此前逾600萬人預約購買

周五（9月20日）上午10時8分，華為全球首款三摺屏手機HUAWEI Mate XT非凡大師正式開售，其後迅速售罄。目前華為官網渠道已經無貨，購買頁面顯示「排隊中」。據華為商城消息指，三摺屏手機將於周六（9月21日）上午10時8分再次放貨。



華為全球首款三摺屏手機HUAWEI Mate XT非凡大師正式開售。（網上圖片）

HUAWEI Mate XT非凡大師手機售價介乎19999元至23999元。（網上圖片）

手機開售後迅速售罄。（網上圖片）

HUAWEI Mate XT非凡大師手機於9月10日正式發布，售價介乎19999元（人民幣，下同）至23999元，提供256GB、512GB和1TB機型。在正式開售前，僅華為官網一個渠道就有超過640萬人預約購買。

據介紹，HUAWEI Mate XT非凡大師手機完全展開為10.2英寸的屏幕，為全球屏幕面積最大的摺屏手機，同時僅有3.6毫米厚。其配備華為天工鉸鏈系統，實現雙軌聯動，第一次實現內外彎折，使用UTG玻璃，複合超韌疊層讓抗衝擊能力提升30%。機身內電池為業界最薄，僅有1.9mm，三塊電池等效5600毫安時容量，支持66W有線快充和50W無線快充。該手機同時支持靈犀通信和天通衛星通信。

全球首款三摺屏手機。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

據Counterpoint數據顯示，2024年Q2全球摺屏智能手機出貨量按年增長48%，主要受西歐、亞洲和拉丁美洲市場推動，中國佔全球摺屏手機市場出貨量的一半以上。

據IDC數據，2024年Q2中國摺屏手機市場出貨量約257萬台，按年增長104.6%，其中，華為以41.7%的市場份額穩居第一。IDC預測，2024年中國摺屏手機市場出貨量將達到1068萬台，按年增長52.4%，預計到2028年將超過1700萬台，五年複合增長率為19.8%。