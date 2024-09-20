01華強北直擊｜華為Mate XT最高炒至18萬　iPhone 16溢價不到千元

華為全球首款三摺屏手機HUAWEI Mate XT非凡大師與Apple iPhone 16系列今日（9月20日）發售，《香港01》記者特別到華強北想看看哪部手機行情更好？據記者詢問，華為Mate XT一機難求，溢價至少上萬元起跳，有商家透露自己已經放棄搶貨，「今日開賣首日聽說最高成交價是18萬元（人民幣，下同），真的太誇張了」，該商家表示，華為首波放出的貨量少，加上許多人有心炒作，「價格高得不合理，第一波真的不要衝動，是一種飢餓行銷」。



而Apple iPhone 16系列溢價不高，只有 iPhone 16 Pro Max有近千元的溢價，其餘都只有200到400元的溢價，惟港版 iPhone 16系列任一機種都比國行版溢價多500元。有華強北商家稱，「可能只有這一兩個禮拜會高個百至千元，之後可能價格就會破發（下跌），在這裡（華強北）買會比門店更便宜。」



HUAWEI Mate XT非凡大師不少華為直營店都沒有，華強北唯一一間有的被放在展示櫃中。（蔡苡柔攝）

華為Huawei Mate XT （林勇 攝）

據了解，上午10時8分，華為全球首款三摺屏手機HUAWEI Mate XT非凡大師正式開售，其後迅速售罄。目前華為官網渠道已經無貨，購買頁面顯示「排隊中」。據華為商城消息指，三摺屏手機將於周六（9月21日）上午10時8分再次放貨。

線下門店同樣一機難求，華為不少門店連展示機也沒有，華強北唯一一間有Mate XT的門店更是將兩部手機都放入玻璃展示櫃中，店員表示，現在連預購都不知道要何時才有新機，只能「先登記」。記者目擊有不少民眾前去詢問新機，可惜都鎩羽而歸。

值得一提的是，早前網傳有民眾在試華為全球三摺機後意外把手機「掰斷」，現場不少民眾和店員都在討論這件事，為了防止意外再發生，店員戴著黑手套親自演練如何打開三摺機，並強調播放影片時都不會因為開啟或折疊起來而中斷，不少顧客看了演練都非常滿意。

華為店員親自示範如何開合三摺新機：

HUAWEI Mate XT非凡大師手機於9月10日正式發布，售價介乎19999元（人民幣，下同）至23999元，提供256GB、512GB和1TB機型。在正式開售前，僅華為官網一個渠道就有超過640萬人預約購買。

HUAWEI Mate XT非凡大師不少華為直營店都沒有，華強北唯一一間有的被放在展示櫃中。（蔡苡柔攝）

HUAWEI Mate XT非凡大師不少華為直營店都沒有，華強北唯一一間有新機的被放在展示櫃中。（蔡苡柔攝）

店員手戴黑手套，小心翼翼拿出華為新機展示給客人。（蔡苡柔攝）

店員戴著黑手套親自演練如何打開三摺機，並強調播放影片時都不會因為開啟或折疊起來而中斷。（蔡苡柔攝）

華強北商家：Apple手機價格恐下跌，港版溢價多500元

此前不少報道稱，Apple iPhone 16系列沒有亮點銷量恐不樂觀，但記者前往華強北的其中一間Apple經銷商詢問，發現仍有不少民眾感興趣購買新機。其中又以 iPhone 16 Pro Max最受歡迎，店員表示今日剛開賣但 Pro Max已經沒貨，需要加價購買2898元的服務計劃才能立刻拿到新機。

而 iPhone 16開售當日亦有部分溢價，溢價最多的是Pro Max，國行版可達1000元人民幣， 港版可以炒至1500元人民幣。除Pro Max之外其他的iPhone 16加價都在200到400之間，有商家就預測，「 iPhone 16之後可能「破發」（價格下跌），炒不了，更可能價格會下跌。」

有不少民眾仍對Apple iPhone 16很感興趣。（蔡苡柔攝）