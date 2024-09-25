WSJ：中國社科院經濟所副所長朱恆鵬涉批評領導人被拘

周二（25日），《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士報道指，中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬今年初疑因在微信群組中批評國家主席習近平對國內經濟的管理，結果遭到調查，還被拘留並免職。



知情人士指，9月將年滿55歲的朱恆鵬最後一次公開露面是在4月底，當時他在《財新》組織的一場養老行業會議上發言，之後就一直被拘留，而他原定5月25日在清華大學產業發展與環境治理研究中心一場會議上的發言環節，則被另一名學者取代，會後的報告亦隻字未提他的名字。

據指，他被拘前在微信群組中發表了「不合時宜的言論」，包括對中國經濟疲軟的評論，以及提到習近平個人生死的含蓄批評。事後，朱恆鵬不但被免除中國社科院經濟研究所副所長一職，其兼任的中國社科院經濟研究所黨委副書記亦然，而且還被清華大學產業發展與環境治理研究中心學術委員會除名。

朱恆鵬據報被拘。（網上圖片）

然而報道指出，目前無法確定朱恆鵬被指控的具體罪行及調查進度，也不清楚他是否聘任律師。《華爾街日報》曾向朱恆鵬發送電子郵件請其置評，但未獲回應。另外，該報曾派記者前往朱恆鵬在香港一份公司文件中登記的北京住址拜訪，但無人應門。中紀委及中國社科院及北京清大產業發展與環境治理研究中心均未回覆查證或置評請求。

報道又提到，中國政府難以重振低迷的經濟，樓市下滑及消費者、企業信心不足拖累了經濟增長步伐。部分經濟學家認為，當局採取提振國有部門的措施、遏制「資本主義過度行為」，以及保護中國免受外部威脅等，都加劇了經濟頹勢。

而針對朱恆鵬的調查，恰逢中國社科院對全院展開一場正風肅紀行動。當中，黨員領導幹部須簽署紀律責任承諾書，並遵守「十個嚴禁」條例，包括嚴禁刊發違反黨的紀律和國家法律法規的文稿；嚴禁未經批准與國外（境外）機構和個人進行出版合作、發表學術成果；嚴禁逕自接受外媒採訪等。