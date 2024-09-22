直擊末代船廠工場重地！　在港延續百年　最要多謝呢個大人物？

若說IFC是香港商業建築的地標，那麼披著紅帆的「張保仔號」一定是香港的「海標」！在華燈璀璨的維港，每日穿梭的船隻數不勝數。然而，如今在香港仍然營運的中式三桅木船僅剩三艘，其中的「大張保號」和「張保仔號」，皆出自屹立香港逾百年的「光明船廠」，第三代繼承人區世傑（豹哥）和他的父親一手打造。



《香港01》今次帶大家，直擊末代船廠的工場重地，紀錄「那些年」如何由零開始造船，以及行業今昔變遷。神奇的是，這家小小船廠竟然與前特首董建華家族有深厚淵源，甚至在港能經營過百年，亦全靠董氏，到底為甚麼？且讓我們娓娓道來。



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上集提到，豹哥船廠設兩層，地下一層是擺滿木材及各式器材的船廠工場「心臟地帶」。甫走進去，首先映入眼簾的是一對大摩打，旁邊貼上一副醒目又紅噹噹，寫著「排頭旺相，吉星高照」揮春。豹哥解釋，「排頭」是其腳下所站，開工搵食地方，而大摩打則是維修船隻時「上排」的主要工具。

至於所謂上排，是指將船隻拉到合適位置，配合滾輪和纜索固定，再利用大摩打將船隻拉進船廠進行維修。不過由於上排需要先綁好船，再潛下水查看水位，確定船身對準軸軌，再用逐點逐點拉上岸，「依家啲纖維船撞到就好易穿，所以要好小心」，故此豹哥謂，上排最少需要三個人才能完成。

「光明船廠」一樓私人珍藏館。（廖雁雄攝）

百年船廠的私人珍藏

參觀完樓下的造船工場，豹哥之後再帶記者到一樓，參觀他的私人珍藏館。上樓時，我們看到旁邊擺放著琳琅滿目的造船工具，豹哥自豪地介紹道，這些工具全都是手工製作的。「呢到有刨木用的刨刀、木槌，因為啲架生係在出邊已經買唔到，唯有自己整。」

而來到船廠上層，眼前的景象完全不同，中式木質裝潢，擺滿了各式各樣的模型船隻。其中一旁放有幾個精緻的木箱，豹哥打開其中一個，裡面竟是一捲捲牛油紙。他隨手拿起其中一捲，小心翼翼地攤開，原來上面所記載的，正是多年來製造手工木船的智慧與秘密。

豹哥興致勃勃地介紹，本地木船頭尖而體長，要做出一艘船，首先要委託則師繪畫圖則，並交由海事處審批。完成審批後，便可真正著手造船。而建造木船，要先從「底骨」（即船底龍骨結構）開始，之後裝上彎柴（即船底肋骨結構）。當做好基本框架，便可將木板彎曲成適當的弧度，釘在船側，再一步步向上組裝，如舖甲板和艙板等。他述說著每一個步驟都倒背如流，恍如已刻入骨髓。

「呃呃氹氹」到獅城做咕喱

「不過船廠曾發生三次大火，燒咗唔少舊物同相。」豹哥說起來帶點惋惜，不過從牆上貼著的昔日剪報中，仍能一窺「那些年」的親身經歷。而其中一張「龍頭」相，更勾起他一次遠赴新加坡被「賣豬仔」造船回憶，事隔多年想起依然直呼「怕怕」。

九十年代初他受邀到星洲，建造新加坡版「珍寶海鮮舫」。這艘船的外觀有兩顆栩栩如生的大龍頭，也是豹哥做過最具特色的一艘船。船首的兩個龍頭是用玻璃纖維製造，他用了一年的時間在香港將兩個龍頭做好，之後將其分拆，打算帶到新加坡再重新組裝。

原本，他以為到了當地，只需要個多月時間，完成裝嵌工作便可回港。「點知去到，條船乜都冇，油漆又未上、木器又未有。」禁不住委託商苦苦哀求，加上要完成裝龍頭的任務，他亦只能「頂硬上」，花了一年多的時間去完成造船工作。「我去到又冇得走，由朝曬到晚，真係曬到成舊炭咁，好慘好慘，未試過咁辛苦做嘢。」不過，這艘匠心打造的「珍寶海鮮舫」只營運兩三年，便送到上海，最後已消失在茫茫大海中。

董氏伸出援手 船廠起死回生

時光荏苒，舊物或消失，或留下。豹哥珍而重之放在廳旁的大船鐘，便盛載著一段動人回憶。他說，這是港府前特首董建華的父親董浩雲，當年「海上學府號」大火所剩下的唯一舊物。小小船廠，是如何與董氏結緣？

豹哥笑著解答，原來豹哥認識一個世伯是董建華的同窗好友，後來該名世伯在當年「海上學府號」上，擔任經理一職。「我哋船廠都有份整海上學府堆電船仔架，嗰陣董建華都未做特首，我哋就咁交咗朋友。」豹哥回憶道。

後來，光明船廠不幸遭遇了一場大火，將所有物品燒個精光。在船廠臨危倒閉之際，董氏得悉後伸出援手，借錢與船廠重建，渡過難關。之後，「海上學府號」不幸同招祝融，整艘船焚毀沉沒，唯獨一大一小銅製船鐘被員工保留下來。待董建華擔任特首後，豹哥與父親決定為兩個銅鐘設計木架，重新包裝當成特別賀禮，予董建華留念。「不過大船鐘太重吊唔起，細鐘就成功咗，董氏就將細鐘捐咗去上海博物館，大嘅銅鐘就一路擺咗係到啦。」

維港紅帆的海上象徵

昔日維港，滿載著飄蕩的木帆船，如今僅存三艘見證香港海上行業百年變遷稀有符號。隨著時代的變遷，造船業在香港，已經瀕臨消失。豹哥不無感概，「現時香港識得造船的師傅已經所剩無幾，最後一間造船用嘅油灰店都執埋，專用鐵釘都要內地先買到。」他笑著繼續說，「日後啲嘢唔敢諗太多，尤其係依家呢啲時勢...只有畀到鈔票我就會做！哈哈哈。」