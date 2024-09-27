《華爾街日報》：美國官員稱解放軍新核潛艦武昌長江岸意外沉沒

美國智庫在7月底根據衛星影像指出，武昌造船廠一艘新造核動力潛艦在長江岸邊下水時意外沉沒。美國《華爾街日報》報道引述不具名美國官員的消息，證實了這一事件，目前現場已在進行大型打撈工程，並認為這是中國海軍核潛艦計劃的重大挫敗。



報道指出，這艘潛艦的沉沒事件發生在今年5月底，地點位於武漢附近的武昌造船廠。根據消息，當時這艘新型攻擊潛艦正在進行最後的設備組裝，準備出海試航。然而，官方對事件進行了嚴密封鎖，未對外公開此事。美方官員表示，目前尚不清楚潛艦是否攜帶核燃料，但多位學者認為可能性很大。中國駐美國大使館對此未作回應。

圖為美國「星球實驗室」公司（Planet Labs）攝於2024年5月29日的衛星照片，顯示位於武漢市的武昌造船廠海面出現相信是起重機的設備。（Planet Labs Inc/Handout via REUTERS）

根據美國智庫的分析，這艘沉沒的新型核動力潛艦由中國船舶集團製造，採用了X型艦尾設計，以提高潛艦的操作靈活性。衛星影像顯示，潛艦在長江沿岸碼頭停靠時浮在水面上，之後在6月的影像中消失，現場可見多個大型吊臂和浮台進行打撈工程。

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華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）研究員、美國海軍退役潛艦軍官薩德勒（Brent Sadler）指出，中國在新船塢製造的新型潛艦的沉沒，將延宕解放軍組成核潛艦戰鬥群的計劃。他表示，這次事件顯示了中國在發展海軍力量上的困境，將使中國海軍在核潛艦領域的進展放緩。

報道同時引述美國資深國防官員說法，認為解放軍海軍掩飾意外無須驚訝。除了顯而易見的人員訓練水準和裝備品質出狀況，事件連帶引出解放軍內部控管與中國國防工業長期腐敗的老問題。

2017年6月15日，央視披露中國海軍裝備的AIP潛艇。（鼎盛軍事）

本次事件最初由智庫新美國安全中心（CNAS）學者、前美國海軍潛艦軍官許卡特（Tom Shugart）在社交媒體上公布，引發廣泛關注。他向《華爾街日報》表示，類似的情況在美國核潛艦上極難想像，特別是在重大軍港發生意外後，政府掩飾不對外公開更是罕見。

許卡特進一步分析，如果該潛艦能成功打撈上岸，清理及維修過程可能需要數月時間。整艘潛艦內部估計已經灌滿了水，所有的電子設備需要清理，甚至需要更換馬達才能再次運作。這對解放軍的核潛艦計劃無疑是一次沉重打擊。

截至目前，美國官方尚未發現中國官員在事故現場附近進行環境或水域的採樣工作，美國官員也不清楚事件中是否有人員傷亡，但有分析認為此次事故可能涉及人員喪生。這宗事件不僅對中國核潛艦發展造成嚴重影響，也引發了國際社會對中國軍事技術與安全管理的質疑。