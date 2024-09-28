青海一村疑發生毒氣洩漏　兩戶共6人接連暈倒死亡　官方介入調查

近日，有網民在社交平台反映，青海格爾木市鹽橋村附近疑發生毒氣洩漏，自己家中有5人去世，引發關注。周六（28日），據格爾木市西城區政府官方人士透露，目前當地正在排查是何種氣體泄漏，調查村民中毒的原因。據格爾木市最新通告稱，經核實，有毒有害氣體經住戶下水管逸散，共造成2戶7人傷亡，其中6人搶救無效死亡。



據知情人、死者親屬王先生（化姓）介紹，周二（24日）傍晚，劉爺爺在自家廁所突然暈倒，被緊急送往醫院就診。可在院期間，劉爺爺的兒子接到家人來電，得知奶奶也暈倒，於是又立即折返救人。之後，劉爺爺的妻子、兒子、兒媳及女兒、外孫女接連暈倒，「一個人暈倒，另一個人進屋救人，但進去一個暈倒一個」。後來，現場傳出一股刺鼻的氣味，眾人需閉氣跑進屋內把暈倒的5人抬出。最終，除了劉爺爺，其他5名親屬均不幸身亡。

另一名知情人、劉爺爺的侄孫女劉女士表示，其父當時有份入屋救人，事後感覺頭暈。事後，她得知，事發時劉爺爺家附近幾十米都能聞到刺鼻氣味，初步懷疑是有毒氣體通過下水道從馬桶蔓延出屋內。王先生、劉女士均表示，村內還有其他村民出事，但具體情況暫不掌握。至於氣體具體是什麽，當地相關部門暫無定論。目前，鹽橋村附近的道路已封閉管制，村民已被轉移到其他地方。

網民在社交平台反映，青海格爾木市鹽橋村附近疑發生毒氣洩漏。（網上圖片）

周五（27日）晚，格爾木市住房和城鄉建設局工作人員證實事件，並透露「領導下去調查了」，但不清楚詳情。格爾木市殯儀館工作人員表示，接收到一具疑似因中毒死亡的遺體，尚未火化，正在走司法程序，但不確定是否來自鹽橋村。

周六，據格爾木市西城區政府相關部門消息，當局正在排查是何種氣體洩漏，並已對受影響區域的村民進行了集中安置，「不是整個鹽橋村受影響，就那一塊。據說是有刺激性味道，具體的（情況）不清楚。職能部門已經採取措施了，控制住了，相關行業的人員也已經去排查」。知情人士又稱，據了解該氣體已致多人傷亡，目前還有一人在醫院，但「應該沒什麽問題」。

周六下午，格爾木市今天發布的通告稱，經核實，有毒有害氣體經住戶下水管逸散共造成2戶7人傷亡，其中6人（1戶5人、1戶1人）全力搶救無效死亡，1人送醫救治後已康復。

事發後，格爾木市依法依規迅速開展應對救援處置工作，立即轉移安置周邊群眾，並對事件原因全面開展調查，目前，具體原因還在進一步核查。同時，對涉事區域周邊環境進行不間斷專業監測，目前該區域人居環境安全。