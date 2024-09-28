習近平：解決民族問題是中國內政，無需他人指手畫腳

全國民族團結進步表彰大會9月27日上午在北京舉行。國家主席習近平發表講話強調，解決民族問題是中國內政，不需要其他任何人指手畫腳，充當「教師爺」，並反對一切利用民族、宗教等問題對中國進行滲透破壞、污蔑抹黑、遏制打壓的行徑。



習近平表示，必須堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，推動各民族全方位嵌入，有序推動各民族人口流動融居，積極促進各民族交往交流交融。



9月27日，全國民族團結進步表彰大會在北京舉行。(新華社)

9月27日，全國民族團結進步表彰大會在北京舉行。這是習近平等為受表彰的模範個人和模範集體代表頒獎。(新華社)

西藏、新疆2008年、2009年先後發生藏人、維族暴亂，中央開始調整民族政策。習近平執政之後明確提出「鑄牢中華民族共同體意識為主線」，淡化民族差異，加大推廣漢語教育，突出強調共同性、統一性。

習近平在表彰大會指出，黨的十八大以來，鮮明提出把鑄牢中華民族共同體意識作為新時代黨的民族工作主線，「推動中華民族成為認同度更高、凝聚力更強的命運共同體」。「實踐證明，這條道路是完全正確的。」

9月27日，全國民族團結進步表彰大會在北京舉行，習近平發表講話。(新華社)

他表示，「各族人民都有一個共同家園，就是中國；都有一個共同身份，就是中華民族；都有一個共同名字，就是中國人；都有一個共同夢想，就是實現中華民族偉大復興！」

習近平指出，要始終堅持黨的領導，牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念；着力構築中華民族共有精神家園，加強對青少年的歷史文化教育，全面推廣普及國家通用語言文字。他還提出，要扎實推進各民族共同富裕，多辦順民意、惠民生、暖民心的實事。

9月27日，全國民族團結進步表彰大會在北京舉行。這是習近平等為受表彰的模範個人和模範集體代表頒獎。(新華社)

習近平強調，要推動各民族全方位嵌入，積極促進各民族交往交流交融。加強邊疆和民族地區交通等基礎設施建設，有序推動各民族人口流動融居，促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。

習近平稱，中國共產黨和中國人民已經找到了中國特色解決民族問題的正確道路，不需要其他任何人對我們指手畫腳、充當「教師爺」。要堅決反對一切利用民族、宗教等問題對我國進行滲透破壞、污衊抹黑、遏制打壓的行徑。

近年來，西方國家和人權組織指責中國涉嫌壓迫新疆維吾爾族穆斯林，並以此對企業和實體進行制裁。中國否認並稱所謂「新疆存在強迫勞動」，完全是反華勢力為抹黑中國炮製的世紀謊言。