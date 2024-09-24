特朗普：若當選先打電話給習近平　要他履行經濟貿易協議

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）指責中國未履行一項他任內與北京達成的協議，並誓言他若再次當選，將向中國國家主席習近平提及此事。



彭博社報道，特朗普星期一（9月23日）在搖擺州賓夕法尼亞舉行的競選集會，重點談到中國以及美國農民和國家糧食供應面臨的威脅。

特朗普說：「我第一通電話會打給習主席，跟他說，你必須履行你達成的協議。」

特朗普任內與中國達成的協議包括中國購買價值500億美元的美國農產品。

特朗普說：「我向你們保證，他（習近平）會購買，他100%會購買。」

特朗普在2020年初與中國達成「第一階段」經貿協議。按照這項協議，美國降低部份關稅以換取中國增加購買美國出口產品的承諾，包括價值500億美元的農產品。但根據彼得森國際經濟研究所的一項研究，實際購買情況與協議承諾有很大差距。截至2021年12月，中國進口的食品、能源和工業製成品等商品和服務不到協議承諾規模的60%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

