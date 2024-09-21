習近平：努力把新疆班辦得更有質量，培養更多忠誠乾淨高質素幹部
撰文：許祺安
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中央黨校新疆民族幹部培訓班創辦70周年之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平表示，強調努力將新疆班辦得更有質量、更有成效，為新疆培養及造就更多忠誠、乾淨、擔當的高質素幹部。
習近平指出，創辦中央黨校新疆班是黨中央作出的一項重要決策。他說道，70年來，新疆班始終伴隨黨和國家事業發展的步伐前進，走過了不平凡的歷程，培養出一批對黨忠誠老實、理論功底扎實、政策把握到位、矢志為民造福的優秀幹部，為加強新疆幹部隊伍建設、推動新疆經濟社會發展、促進新疆社會穩定和長治久安發揮了重要作用。
習近平強調，新征程上，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，要求進一步完善中央有關部門指導協作、新疆支持配合、中央黨校發揮主體作用的工作格局，落實各方面政策，為辦好新疆班創造良好條件、提供有力保障。
習近平說，要完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，加強民族領域基礎理論問題和重大現實問題研究，努力把新疆班辦得更有質量、更有成效，為新疆培養造就更多忠誠乾淨擔當的高素質幹部。
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