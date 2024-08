林毅夫：中國為什麼能成為世界上唯一沒出現金融危機的國家？

「改革開放至今,中國是世界上唯一沒有出現金融經濟危機的國家。」2018年,是全球經融危機十周年,同年8月15日,《北京日報》刊登北京大學教授林毅夫的文章,其中表示,如果要找一個詞來形容改革開放40年中國在經濟上取得的成績,最合適的是「奇蹟」這兩個字。



本文轉載自《北京日報》2018年8月15日刊文

作者:林毅夫(北京大學教授)



1978年改革開放之初,中國是世界上最貧窮的國家之一。按照世界銀行的統計指標,1978年我國人均GDP只有156美元,一般認為撒哈拉沙漠以南的非洲國家是世界上最貧困的地區,但1978年撒哈拉沙漠以南的非洲國家人均GDP是490美元。與世界上其他貧窮國家一樣,中國當時有81%的人口生活在農村,84%的人口生活在每天1.25美元的國際貧困線之下。

當時,中國也是非常內向的經濟,出口只占國內生產總值的4.1%,進口僅占5.6%,兩項加起來僅為9.7%。而且,出口的產品中75%以上是農產品或是農業加工品。

在這麽薄弱的基礎上,1978年到2017年,中國經濟取得了連續39年平均每年9.5%的增長速度,在人類經濟史上未曾看到別的國家或地區以這麽高的速度持續這麽長時間的增長,並且我國對外貿易每年增長的平均速度達到14.5%,在人類經濟史上也沒有任何別的國家能夠這麽快速從封閉經濟變成開放經濟。

在這樣的增長速度下,2009年中國經濟規模超過日本,成為世界第二大經濟體,2010年中國出口額超過德國,成為世界最大出口國,並且97%以上的出口產品是製造業產品,所以中國被稱為「世界工廠」。

曾經被稱為「世界工廠」的國家,最早是工業革命以後的英國,到19世紀末20世紀上半葉,「世界工廠」變成美國,二戰以後「世界工廠」變成德國、日本,現在變成中國。

中國工廠:Workers pack medicine to treat symptoms of the coronavirus disease (COVID-19), at a factory of a medicine manufacturer, in Beijing, China December 11, 2022. (Reuters)