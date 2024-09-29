有片｜寧德時代福建生產基地火警　網民：新能源電池又要漲價了？

據《財聯社》報道，9月29日，有知情人士表示，位於福建寧德市的寧德時代Z基地出現火情，濃煙明顯，現場人士表示11點左右開始著火。



寧德時代2024年4月15日在北京參加北京國際汽車展（Reuters）

寧德時代旗下生產基地火警。（微博圖片）

《第一財經日報》報道指，今日（29日）下午，網上流傳內地新能源電池龍頭製造商寧德時代Z基地起火的影片。

寧德市消防救援大隊後續發佈情況通報指，今（29日）11時26分接到報警，寧德市東僑經濟技術開發區寧德時代一廠區內獨立建築（面積約1萬5千平方米）發生火災，接警後，消防救援力量和相關部門立即趕赴現場撲救和應急處置，目前沒有接到人員傷亡的報告。

寧德時代旗下生產基地火警。（微博圖片）

寧德時代旗下生產基地火警。（微博圖片）

有網民表示火警可能會影響電池供應，「難不成新能源電池又要漲價了？」「看看影響到誰的電池供應？」「庫存不足，停業整頓，產品要漲價啦」 ​「沒有人員傷亡。就是好事。不過新能源電池起火安全問題，還有綠色回收利用問題，一直避不開的話題。」。