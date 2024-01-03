小米新車搭載寧德電池　連抗3發子彈射擊　雷軍：通過最嚴苛測試

此前，俄烏戰場上，一名俄羅斯士兵被子彈擊中胸部，沒想到放在胸前的小米手機為他擋下一槍撿回一命。消息曝光後，小米手機被內地網民封為防彈神機。

1月2日，內地網絡瘋傳一條「小米汽車SU7新能源電池包扛住三連發子彈射擊」的測試影片，再次引發關注。



自2021年3月小米正式宣布造車以來，1003日後，2023年12月28日下午2時，小米CEO雷軍現身小米汽車技術發佈會現場，向外界正式宣告小米首款汽車「小米SU7」的誕生。

據悉，小米汽車SU7搭載的是寧德時代王牌麒麟電池包，三元鋰電芯 ，電池包容量101度，CLTC續航里程為800公里。

安全性上，小米電池包配備了雙大面主動冷卻，擁有7.8平方米同級最大冷卻面積，電芯側面則填充了氣凝膠隔熱材料。實體防護上，電池包擁有14層實體防護，包括2000MPa熱成型鋼及超高強鋼樑、先進高強鋼邊框、153mm超寬擠出鋁門堪等。

1月2日，bilibili帳號「科技公元」發布一條名為「電池包肉身抗子彈，車圈的行業革命，必有小米一份！」的影片，便對電池包的實體防護進行了步槍射擊測試，引發了廣泛討論。

「電池包肉身抗子彈，車圈的行業革命，必有小米一份！」測試小米新車SU7電池包屍體防護性能。（bilibili @科技公元）

據悉，子彈帶來的破壞力，要遠超灼燒和針刺。子彈一旦高速進入電池包後，電池很可能會因正負極短路立馬熱失控，溫度快速飆升，進而引發整個電池包起火。

從測試來看，第一槍聲響起，步槍子彈並未打透電池包的底護板。槍聲再次響起，鋼板依然紋絲不動。再來一槍，三發子彈接連吃癟，電池包就連冒煙起火的機會都不給。

影片稱，這樣安全放心的電池防護，全歸功於小米汽車電池上中下總共14層的硬核物理防護，好似給電芯套上了「金鐘罩」，底部足足8層的防護連子彈都打不穿。

小米新車SU7搭載的寧德麒麟電池，經過3發子彈的測試，完好無損，子彈完全無法打透。（bilibili @科技公元）

雷軍在發布會上表示，該電池包通過了1050項安全測試，是全球最嚴苛的電池測試。即使在水冷系統工作、55℃高溫的極端條件下，該電池包仍能保持無明火、無熱蔓延的穩定狀態。

目前這款汽車的定價還未公布，不過雷軍表示「請大家再耐心等幾個月」，並稱定價「確實有點貴，但一定讓大家覺得貴有貴的道理，體驗也一定會超出預期。」