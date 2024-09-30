人行指示存量房貸利率批量下調　穗滬公布放寬住房限購措施

金融管理部門此前宣布的一攬子房地產金融舉措，於9月29日加速落地，中國人民銀行當日明確完善房貸利率定價機制，並公布指導市場利率定價自律機制倡議，各商業銀行原則上應於10月31日前統一對存量房貸（包括首套、二套及以上）利率實施批量調整。此外，關於首付比例，對於貸款購買住房的居民家庭，商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於15%。



廣州及上海於同日公布調整措施，放寬住房的限購要求，並自30日起正式實施。其中，廣州宣布取消居民家庭在購買住房的各項限購政策。



中國近日出台一系列政策，希望能活絡房產市場。（新華社/資料圖片）

上海公布調整措施，放寬住房的限購要求。（路透社/資料圖片）

根據中國人民銀行、金融監管總局29日聯合發布通知，在全國統一的最低首付款比例基礎上，中國人民銀行各省級分行、金融監管總局各派出機構按照因城施策原則，根據轄區各城市政府調控要求，自主確定轄區各城市是否設定差別化的最低首付款比例政策，並確定轄區各城市最低首付款比例下限。

中國人民銀行同日還發布完善商業性個人住房貸款利率定價機制，強調基於市場化原則自主協商、動態調整。

廣州市人民政府辦公廳同日發布《關於調整我市房地產市場平穩健康發展措施的通知》，明確取消居民家庭在本市購買住房的各項限購政策，自30日起正式實施。本次限購政策調整後，廣州本市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市範圍內購買住房的，不再審核購房資格，不再限制購房套數。

另外，上海市住建委等六部門29日聯合印發《關於進一步優化本市房地產市場政策措施的通知》，進一步調整優化上海市住房限購政策。

包括縮短非上海市戶籍居民家庭和單身人士購買外環外住房的要求，從需繳納社會保險或個人所得稅3年或以上的年限，調減為購房之日前連續繳納滿1年。同時亦優化貸款等政策，包括降低存量房貸利率，以及下調首付比例。其中購買首套住房的最低首付款比例，由「不低於20%」調整為「不低於15%」。