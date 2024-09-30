慶祝中華人民共和國成立75周年音樂會　習近平等國家領導人出席

9月29日，慶祝中華人民共和國成立75周年音樂會在北京舉行，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人出席，與超過3000名觀眾共同觀看演出。



《新華社》報道，9月29日晚上7時55分，習近平等領導步入大禮堂，同少數民族代表、老同志代表握手。演出包括序曲和五個樂章，將中華人民共和國成立75年的歷史脈絡融匯於音樂會篇章結構中。

9月29日晚，慶祝中華人民共和國成立75周年音樂會在京舉行。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人，同3000多名觀眾一起觀看演出。（新華社）

管弦樂《第一交響序曲》、大合唱《黃河大合唱》，充分展現新民主主義革命時期中國人民浴血奮戰、百折不撓，在黨的領導下奪取偉大勝利、建立新中國的光輝歷程。《祖國頌歌》鏗鏘熱烈，《豐收之歌》歡快喜悅，2首管弦樂重溫了社會主義革命和建設時期自力更生、發憤圖強的難忘歲月，激起現場觀眾的強烈共鳴。

管弦樂《北京喜訊到邊寨》、民族器樂聯奏《多彩的交響》融合不同民族、不同地域的特色音調，以優美的旋律謳歌祖國大好河山和人民幸福生活。交響合唱《希望田野》、管弦樂《青年圓舞曲》曲調悠揚、輕快活潑，描繪改革開放以來中國人民解放思想、銳意進取的精神面貌。

鋼琴與樂隊演奏《新的天地》振奮澎湃，管弦樂《江山如畫》恢宏深情，交響合唱《新征程》豪邁激昂，一曲曲時代之歌展現了在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，億萬中華兒女自信自強、守正創新的精神氣象。伴隨著全場齊聲高唱《歌唱祖國》，音樂會落下帷幕。

9月29日晚，慶祝中華人民共和國成立75周年音樂會在京舉行。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人，同3000多名觀眾一起觀看演出。（新華社）

9月29日晚，慶祝中華人民共和國成立75周年音樂會在京舉行。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人，同3000多名觀眾一起觀看演出。（新華社）

出席音樂會的還有：尹力、石泰峰、劉國中、李干杰、李書磊、李鴻忠、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、曾慶紅、李長春、賀國強、劉雲山、王岐山、張高麗，中共中央書記處、全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和從領導職務上退下來的同志。

中央黨政軍群各部門和北京市主要負責同志，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，「共和國勳章」「友誼勳章」「七一勳章」「八一勳章」和國家榮譽稱號獲得者代表，全國先進模範人物、全國重點優撫對象代表，全國少數民族參觀團成員，老同志代表，港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞及歸僑、僑眷代表，駐京解放軍和武警部隊官兵代表，首都各界群眾代表，各國駐華使節、各國際組織駐華代表和在華工作的外國專家代表等觀看演出。