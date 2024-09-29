國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式在京舉行　習近平發表講話

中華人民共和國成立75周年前夕，9月29日上午10時，中華人民共和國國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式在人民大會堂舉行。國家主席習近平向國家勳章和國家榮譽稱號獲得者頒授勳章獎章並發表講話。



國家主席習近平指出，75年來，中國共產黨團結帶領全國各族人民，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡。今天受到表彰的同志就是其中的傑出代表。他們的先進事跡和突出貢獻將永載共和國史冊，他們忠誠、執著、樸實的優秀品格值得全黨全國各族人民學習。

9月29日，中華人民共和國國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式在北京人民大會堂金色大廳隆重舉行。習近平同國家勳章和國家榮譽稱號獲得者一同步入會場。（新華社）

9月29日，禮兵護送國家勳章和國家榮譽稱號獎章入場。（新華社）

《央視新聞》報道，共和國勳章獲得者，包括中國載人航天工程前總設計師王永志（已離世）、白血病專家王振義、雜交小麥專家李振聲、朝鮮戰爭英雄黃宗德。

國家榮譽稱號獲得者有10人。雷達和預警機專家王小謨（已離世）、高溫超導專家趙忠賢獲授予「人民科學家」國家榮譽稱號；新疆邊境護邊員巴依卡·凱力迪別克（塔吉克族）獲授予「人民衛士」國家榮譽稱號；貨櫃裝卸技術專家許振超獲授予「人民工匠」國家榮譽稱號；《白毛女》主演田華獲授予「人民藝術家」國家榮譽稱號。

中國法制史學科奠基人張晉藩、地球物理學家黃大年（已離世）獲授予「人民教育家」國家榮譽稱號；經濟學家張卓元獲授予「經濟研究傑出貢獻者」國家榮譽稱號；陝西扶貧的兒科醫生路生梅獲授予「人民醫護工作者」國家榮譽稱號；乒乓球名宿張燮林獲授予「體育工作傑出貢獻者」國家榮譽稱號。

巴西前總統、新開發銀行行長迪爾瑪·羅塞芙獲授予「友誼勳章」。