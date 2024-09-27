迎國慶天安門花籃亮燈 首次用蔬菜水果：包括葫蘆、南瓜、辣椒
撰文：盛昀
出版：更新：
9月25日晚，北京天安門廣場「祝福祖國」巨型花籃正式亮燈。據介紹，今年的花籃新增蔬菜水果，突出蔬果飄香，繁花似錦，包括有金色葫蘆、南瓜，紅色辣椒、牡丹等等。
據《北京日報》報道，9月25日晚，北京天安門廣場「祝福祖國」巨型花籃正式亮燈。今年巨型花籃的設計中新增了一些蔬菜和水果，體現「蔬果飄香 繁花似錦」表達對祖國繁榮富強、欣欣向榮的美好祝福。
報道指，自1984年起，每年國慶，均以花壇裝扮天安門廣場。每年的花壇都以當年發展的新成果、新亮點作為設計主線，曾經元素較為單一的平面花壇，如今已演變成色彩更豐富、造型更精雅、內涵更飽滿的立體花壇。擔任國慶花壇總設計師20餘年的藍海浪感慨，花壇是新中國成立75年來飛速發展的「剪影」。
+1
今年「祝福祖國」巨型花籃，頂高18米，以喜慶的蔬果花籃為主景，籃內除傳統的牡丹花、月季花等花卉外，首次選用葫蘆、南瓜、辣椒等蔬果，象徵福祿吉祥、喜慶豐收、紅紅火火，寓意「蔬果飄香、繁花似錦」。
塔吉克族家庭三代義務戍邊70年 「編外哨兵」守護中國每一寸土地十一黃金周火車票今起發售 全國鐵路料發送旅客1.75億人次習近平簽主席令 15人授勳及榮譽稱號 巴西前總統獲「友誼勳章」國慶75周年｜｢我和祖國有個約會｣展演在港舉辦 助穗港澳融合發展