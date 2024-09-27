迎國慶天安門花籃亮燈　首次用蔬菜水果：包括葫蘆、南瓜、辣椒

9月25日晚，北京天安門廣場「祝福祖國」巨型花籃正式亮燈。據介紹，今年的花籃新增蔬菜水果，突出蔬果飄香，繁花似錦，包括有金色葫蘆、南瓜，紅色辣椒、牡丹等等。



天安門廣場祝福祖國花籃亮燈。（人民日報）

圖為9月25日拍攝的天安門廣場「祝福祖國」巨型花籃。（新華社）

「祝福祖國」巨型花籃首次以「蔬果花籃」為主景呈現。（人民日報）

據《北京日報》報道，9月25日晚，北京天安門廣場「祝福祖國」巨型花籃正式亮燈。今年巨型花籃的設計中新增了一些蔬菜和水果，體現「蔬果飄香 繁花似錦」表達對祖國繁榮富強、欣欣向榮的美好祝福。

「祝福祖國」巨型花籃首次以「蔬果花籃」為主景呈現。（人民日報）

「祝福祖國」巨型花籃首次以「蔬果花籃」為主景呈現。（人民日報）

報道指，自1984年起，每年國慶，均以花壇裝扮天安門廣場。每年的花壇都以當年發展的新成果、新亮點作為設計主線，曾經元素較為單一的平面花壇，如今已演變成色彩更豐富、造型更精雅、內涵更飽滿的立體花壇。擔任國慶花壇總設計師20餘年的藍海浪感慨，花壇是新中國成立75年來飛速發展的「剪影」。

1992年國慶前夕，由17萬盆鮮花擺成的15組大型花壇出現在北京天安門廣場。（新華社）

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今年「祝福祖國」巨型花籃，頂高18米，以喜慶的蔬果花籃為主景，籃內除傳統的牡丹花、月季花等花卉外，首次選用葫蘆、南瓜、辣椒等蔬果，象徵福祿吉祥、喜慶豐收、紅紅火火，寓意「蔬果飄香、繁花似錦」。