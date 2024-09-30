「大搞權錢交易、侵吞公共財物」新華保險原董事長李全被開除黨籍

中央紀委國家監委網站9月30日消息，中央紀委國家監委對新華人壽保險股份有限公司原黨委書記、董事長李全嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，並決定給予李全開除黨籍處分。



新華人壽保險股份有限公司原黨委書記、董事長李全。（網絡圖片）

通報指，經查，李全喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，多次接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，在職工錄用工作中違規為他人謀取利益；違規收受禮品禮金，利用國有金融機構從業便利大肆從事營利活動，違規兼職取酬、超額領取薪酬；毫無紀法底線，肆無忌憚「靠金融吃金融」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、獲取投資機會等方面謀利，並非法收受巨額財物；肆意侵吞公共財物，造成國家和人民利益重大損失。

李全嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予李全開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

這是官方首次披露，李全已被查。公開資料顯示，61歲的李全曾任新華資產管理股份有限公司總裁，新華人壽保險股份有限公司臨時負責人，2019年8月任新華保險總裁，2023年4月任董事長。

2023年8月22日，新華保險發布公告：當天公司收到董事長李全的辭職函，李全因年齡原因，辭去該公司董事長、執行董事、首席執行官、董事會戰略委員會主任委員、投資委員會委員、風險管理與消費者權益保護委員會委員及其他一切職務。

此外，新華人壽保險股份有限公司原黨委書記、董事長萬峰在2023年6月也被開除黨籍。