颱風山陀兒｜路徑偏西影響粵東地區　廣東發通知做好防風工作

今年第18號颱風「山陀兒」（超強颱風級）中心位於距離台灣鵝鑾鼻南偏東方向約250公里的海面上。山陀兒路徑偏西，對廣東東部海域影響將進一步增大，9月30日，廣東省三防辦發布緊急通知，要求各有關地區強化海上防風工作。



據氣象部門檢測，「山陀兒」預計將以每小時10公里左右的速度向西偏北轉偏北方向移動，將於10月2日下午至晚上在台灣南部沿海登陸(強颱風級或超強颱風級)，之後穿過台灣島，於3日白天移入台灣以東洋面。

台灣中央氣象署預估，颱風山陀兒或在10月2日於南端陸地登陸。（中央氣象署網頁圖申）

山陀兒將以強颱之姿登陸台灣。（Facebook@「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

鑑於颱風「山坨兒」路徑進一步偏西，強度進一步增強，對粵東海域影響進一步增大。廣東省應急管理廳要求做好台風防御，以及國慶假期安全防範等工作，全力以赴保障民眾生命財產安全和社會大局穩定。

廣東省應急管理廳表示，雖然「山坨兒」的未來發展還存在一定不確定性，但疊加冷空氣會帶來海上大風，給粵東海域船只航行和作業帶來不利影響，要緊盯三防工作不放松，時刻緊盯台風發展動態。要加強海上防風避險措施的跟蹤落實；粵東海域海洋牧場、海上風電平台、跨海航線、濱海景區等重點風險點要及時做好防風避浪措施，隨時做好人員撤離、航線停航和景區關停的準備。

此前，颱風「摩羯」肆虐廣東湛江。（視覺中國）

要嚴密防範節假日期間重點領域突出風險，緊盯節假日高速公路和「穿村過鎮」路段、涉客運營車輛、大型遊樂設施、水上高危遊樂活動、大型群眾性活動等關鍵部位，聚焦餐飲娛樂、酒店民宿、經營性自建房等火災、燃氣、坍塌事故「高後果區」，強化安全管控措施。