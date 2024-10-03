港股開門紅　外資力捧中國資產　貝萊德上調評級

在內外政策共同催化下，中國資產全面反攻。繼A股創下歷史成交新高後，港股於10月初接力飆升，吸引全球投資者的高度關注。全球最大對沖基金橋水基金創始人瑞．達利歐、被譽為「新興市場教父」的馬克．麥樸思，以及知名機構如貝萊德、高盛等，紛紛發表對中國市場的看法。



內媒《澎湃新聞》整理報道，達利歐認為，中國近期的經濟刺激舉措若能超額完成承諾，將成為歷史性的轉折點，類似於2012年歐洲央行前行長德拉吉的「不惜一切代價」拯救歐元計劃。他強調，隨著中國股市估值仍處於低位，眾多投資者已經入場抄底，市場的「動物精神」被激發。

宏利投資的Marc Franklin表示，預期短期內香港和內地市場將大幅反彈，政策支持和資金流動將帶來積極影響，儘管中國經濟長期挑戰仍存，但短期市場將受到顯著推動。

9月30日：香港恒生指數升501點。（視覺中國）

貝萊德則將中國股市評級從中性上調至超配，並指出目前中國資產的估值吸引力高，值得持續增持。而高盛也預期，隨著中國央行放寬貨幣政策，年內和明年將進一步放鬆政策，為市場提供更多利好支持。

達利歐：中國本輪刺激措施將成歷史性轉折

瑞．達利歐最新發聲表示，如果中國政府能實現遠超預期的經濟刺激舉措，這將是歷史性的一步，與2012年德拉吉承諾拯救歐元的行動相提並論。他指出，隨著中國資產依然處於低估狀態，許多投資者已經開始入場抄底，市場「動物精神」被點燃。

達利歐強調，為了實現理想的經濟去槓桿化，中國需要重組資產，同時進行貨幣和信貸創造，以在不引發過多通脹的情況下降低債務負擔。他認為，這些政策將刺激市場，並引導更多人投資風險資產。

宏利投資：中國市場短期內大幅反彈

宏利投資多元資產管理部門的Marc Franklin指出，中國近期的政策顯示出政府對支持經濟和金融市場的強烈決心。他預計，由於低估值和資金流動，短期內香港和內地市場將大幅反彈，儘管長期仍需面對銀行體系壓力和房地產市場問題。

Franklin補充道，港股相比A股更受外資參與的影響，因此港股對政策利好更為敏感，將從中受益更多。

2024年9月30日，上海，大屏顯示股市行情。（視覺中國）

馬克．麥樸思：中國股市重獲生機

「新興市場教父」馬克．麥樸思則認為，在大規模政策刺激下，中國股市已經強勁反彈。他表示，眾多等待機會的投資者入市，既是為了避免錯失機會，也因為中國股票估值便宜。

麥樸思指出，儘管短期內股市反彈，但中國仍面臨結構性挑戰，需要更長時間才能使政策完全滲透到實體經濟。他認為，未來幾個月市場的表現將取決於這些刺激政策能否持續帶來實質性經濟增長。

貝萊德：中國股票評級上調至超配

貝萊德在最新的報告中表示，將中國股票的評級從中性上調至超配，理由是中國股票相對於發達市場處於接近歷史最低估值區間。貝萊德認為，這為短期內增加中國資產配置提供了明確的投資機會。

貝萊德中國首席經濟學家宋宇也認為，這次中國政策組合的力度顯示出顯著的緊迫性，可能會成為中國經濟的一個關鍵轉折點。

高盛：預計中國將繼續放寬政策

高盛最新研報指出，中國央行在放鬆貨幣政策後，預計今年內還會繼續放寬政策。高盛預計，中國第四季將再次下調存款準備金率，並會進一步放鬆房地產相關限制，這將有助於穩定市場情緒和增長預期。