這是一次中央政策大轉向嗎？

非慣例召開的政治局經濟會議，「金融三巨頭」9月24日發布會，清清楚楚明明白白的釋放了中央政策信號——貨幣政策、財政政策、金融政策的推進都高於市場預期，這反映了中央對「穩增長」，或者更直接的說「保增長」的決心。可以說在預期之內——中央刺激政策可以說是市場的「千呼萬喚始出來」，也可以說在預期之外——政策調整來得如此猛烈。



這是一次政策大轉向嗎？讓我們來復盤最近半年的宏觀信號「跳動」。



3月兩會，國務院領導明確強調，不搞大水漫灌和短期強刺激。4月底，政治局會議強調，堅持穩中求進工作總基調。5月23日，企業家和專家座談會，強調改革要盡力而為、量力而行，不能脫離實際。6月下旬，習近平赴寧夏青海調研強調堅持穩中求進工作總基調。6月25日，李強在達沃斯論壇繼續強調3月以來的固本培元……這些信號表明，上半年政策理念保持了非常明確的連續性和穩定性。

隨著7月臨近，所有目光都轉向三中全會。改革，是當時的共識，但是改革的內涵是什麼，激進派和穩健派的預期並不一致。三中全會報告可見，制定的改革方向和舉措，大都是長期的。但此次三中全會打破慣例，還是關注了短期經濟運行情況，強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標，但對刺激提振並未著墨過多。

習近平與其他中共中央政治局常委出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

事實上，中央全會報告關注長期是慣常，沒有短期政策的釋放，本並無問題，但沒有短期的強刺激政策，這還是讓許多人感到失望。而後，眾多市場人士立刻又寄望於7月底的政治局會議，他們認為更多的具體政策將在這次會上明確。

確實，7月30日的局會上，繼續強調「堅定不移」完成全年經濟社會發展目標任務，也對經濟工作重點進行了調整，以適應形勢發生的變化，但仍然並未推出具體的強力刺激政策。

期待連續落空，讓市場激進派徹底「受傷」了。隨著北戴河會議臨近，反倒是輿論對經濟政策討論的熱度降低。很多人默默的將希望後移到年底的經濟工作會議上。

進入9月，一些變化開始發生。首先是9月6日，央行前行長易綱在上海外灘金融峰會上提出，應把重點放在抵擋通縮壓力上。這是首次有官方背景的高層人士公開說中國面臨通縮問題。一石激起千層浪，須知「通縮」一詞有很強的敏感性。沒過幾天，9月9日，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強團隊分享了北京之行收穫。大摩團隊稱拜訪了一些官方智庫，感受到內地對通縮危害的認識已經加強，直言決策者思維在逐漸變化。

而「一錘定音」的是，習近平9月12日在甘肅蘭州的黃河流域座談會強調，「努力」完成全年經濟社會發展目標任務。措辭從7月的「堅定不移」變為9月的「努力完成」，似乎對增速下降已經有相當的判斷。但或許是前期「等風來」等到「疲憊」了，這次措辭的變化，並沒有引發市場的更多討論。

習近平主持召開全面推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會。（央視新聞）

9月21日，官方智囊劉世錦在某論壇中公開建議推出10萬億財政刺激政策，被廣泛報道。劉世錦身份特殊，全國政協經濟委員會副主任，中國發展研究基金會副理事長，中國國際經濟交流中心副理事長，國務院發展研究中心原副主任，兩次獲得經濟研究界最高獎—孫冶方經濟科學獎，中國發展研究特等獎。如果大摩的研判還被視為海外人士聽風就是雨，一廂情願的話，劉世錦的方案，不得不讓人將重新關注可能的政策變化。大財政刺激是學界共識，但10萬億的刺激方案，不說天方夜譚，也太過激進。而且，這番大膽的政策建議不僅沒有被封殺，還得到了廣泛的討論，以至於不得不懷疑這一輪整體輸出是不是在試探市場反應——10萬億，真的只是學者的政策建議？官方層面沒有回應，但討論一直在持續。

突然，新的信號再次出現。9月23日，國務院新聞辦公室就發布預告稱，24日，央行、金融總局、證監會三巨頭集體出席發布會。關注政策變動的人明白，金融三巨頭集體亮相的次數不多，同時出席一場「臨時」發布會，必有大事發生。果然，這一天，央行、金融監管總局、證監會聯合出台一攬子金融政策，釋放了疫情以來最強的信號。

中國人民銀行・中國央行・人民幣・中國經濟・中國金融：2020年2月3日，一名男子走過位於中國北京的中國人民銀行總部。(Reuters)

值得注意的是，這是近年來，央行官員首次通過發布會大張旗鼓地宣布重大政策，至少在形式上突破以往的習慣。過往的經驗是，政策制定者很少在發布會上宣布什麼重大政策，發布會往往是對已發布政策和精神的跟進解讀宣講。周小川時代，降準降息等重要貨幣政策會直接在央行網站上公布。易綱時代，重要政策調整出現過幾次國常會的預告，也出現過領導在調研期間暗示會降準的情況。

然而，潘功勝（央行行長）時代出現了一些新變化，2024年1月，潘行長就在中央經濟工作會議之後的貫徹落實發布會上，宣布了降準，但孤證不立。而這次一攬子政策由三大巨頭如此宣布，就不得不判斷，這種變化，一定有某種潛台詞。政策制定者親自站台宣布政策，要傳遞的信號是什麼，不言而喻。

三巨頭的發布會只是開胃菜。9月26日，新一次局會一錘定音，政策思路發生了巨變。一切都是那麼與眾不同，字數僅1200多，直接寫出各領域政策調整，用詞簡潔精煉。坦承當前中國經濟運行出現「新情況和問題」， 「要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。」學界千呼萬喚的強刺激思路，終於正式登場。

對政策思路的演進，進行了粗輪廓梳理後，回到最開始的話題，思路到底是在哪個節點發生突變，導致所有人都幾無預期的呢？

首先，7月30日的政治局會議，有應對新形勢的局部變化和調整，但整體還是繼承了過去兩年的思路，保持戰略定力。也就是說，變化發生在8月之後。

其次，北戴河時間大約在8月15日左右結束，至9月12日黃河流域座談會，這一個月的新變化，為質變積累了更多條件。黃河座談會，10余省份主要領導盡數出席，會後經濟目標就從之前的「堅定不移」，到重拾「努力實現」。此前廣東和上海兩大經濟重鎮上半年經濟增速，都不到5%，特別是廣東，只有3.9%，上海增速雖然有4.8%，但去年同期增速還高達9.7%。

再看8月重要經濟運行數據全面下行。以新增貸、財政收入、失業率、工業利潤四個重要指標為例：9月13日，央行公布8月新增貸9000億，同比少增4600億；20日，財政部公布8月全國稅收收入同比下降5.2%，降幅擴大1.2個百分點；20日，統計局數據，不含在校生的16—24歲勞動力失業率從6月的13.2%上升至8月的18.8%，為有數據以來新高；27日，8月規模以上工業企業利潤大幅下降17.8%。

過去一段時間，技術官僚中，顯然存在一批人持積極刺激的觀點。9月12日黃河流域座談會措辭調整後，這些觀點重新被擺上桌面討論。回頭看，金融政策大調整9月下旬就發生，其實可見技術官員早已儲備了政策。潘功勝在發布上說，為了不影響銀行的凈息差，利率政策調整的方案設計，人民銀行技術團隊經過了多輪認真地量化分析評估。多輪分析，這表明方案肯定不是這幾天才臨時弄出來的。

再例如，潘功勝在解釋央行支持股市的兩個工具時稱，「我和吳主席說過，如果做得好，5000億，再5000億，還可以來5000億；3000億，再3000億元，還可以來3000億」。說明央行和證監會此前有過較深入的直接溝通，這種跨部門的政策設計，肯定也不是臨時就能弄好的。

人行行長潘功勝表示，支持房地產市場風險化解和健康發展。（REUTERS/Tingshu Wang TPX IMAGES OF THE DAY）

還有，證監會領導在發布會上提到的10只中證A500ETF，問世速度之快，令人吃驚：9月5日，首批10只基金上報；次日就正式獲批；9月10日，10只基金正式發售，募資時間為9月20日--9月24日陸續結束，但大都提前結束募資。

這說明，其實在技術層面，金融體系早已做好了「彈藥」準備，但最終是上半年數據讓這些「彈藥」上膛了。在中央層面，一直對金融刺激政策有說準備，但不到萬不得已，引而不發。而如今數據實在跟不上預期，如此下行，保5、通縮，都成為了現實的挑戰。要知道，一旦經濟周期進入通縮周期，調整期的問題和周期長度對於中國發展都是極其不利的。所以，三大金融管理部門「開槍」了，不僅政策包打出來，還讓三位金融巨頭親自上「戰場」堅定軍心。這是比政策信號更加強烈的信號。

相信刺激政策還只是開了個頭。從技術層面講，財政和貨幣金融部門是強刺激的兩大工具。在金融部門打響頭炮迅速行動後，所有人目光都投向本輪調整更加重要的三里河，但與金融部門的高歌猛進不同，財政部門似乎有些靜悄悄。這主要是因為財政政策面臨人大的約束，需要走更多程序，需要更多時間公布。路透引述消息指，內地計劃推出新的財政刺激措施，包括發行2萬億元人民幣特別國債，以應對通縮壓力及經濟增長放緩，實現年初制訂的增長目標。相信，該消息十有八九是準確的。