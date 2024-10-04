瑞士中國籍留學生持利器襲3幼童　事前發表詭異性幻想及愛國長文

瑞士蘇黎世警方周二（10月1日）表示，當日一名中國籍男子在蘇黎世以利器襲擊3名兒童，被警方當場拘捕。據蘇黎世州司法和內政部總檢察官辦公室聲明，該名男子從2023年夏天起在瑞士留學，蘇黎世檢方已向法庭申請調查拘留。另據當地媒體報道，這名已婚疑犯在行兇前發表長篇大論的愛黨愛國言詞，更曾描述他對一名不是他妻子的女子的性幻想。



警方指出，事發於中午後不久，3名兒童均為5歲，在前往日托中心途中遇襲，由中心職員報警。蘇黎世州司法和內政部總檢察官辦公室周三（10月2日）證實，疑犯為一名23歲的中國大陸公民，自2023年夏天起在瑞士留學。

圖為2024年10月1日，瑞士蘇黎世有3名兒童遇襲受傷，警方事後封鎖現場調查。（Keystone/AdrianReusser/viaREUTERS）

圖為2024年10月1日，瑞士蘇黎世有3名兒童遇襲受傷，警方事後封鎖現場調查。（Keystone/AdrianReusser/viaREUTERS）

他在作案後立刻被蘇黎世市警察局逮捕，並被移交到蘇黎世州檢察院第一科，因涉嫌嚴重暴力犯罪接受處理。目前尚未發現有其他共犯或相關人員的線索，檢方和警方正深入調查，檢察院已向法庭申請對嫌疑人實施調查拘留。目前，受害者已脫離生命危險。

瑞士媒體「20分鐘」（20min.ch）引述蘇黎世電視台（TeleZüri）消息報道指，疑犯在蘇黎世大學攻讀碩士學位，同學形容他平常沉默寡言，不太常與人交際，常獨自待在其一房公寓中。社交平台資料顯示，疑犯名為「Fan Yuhao」，先前就讀西南大學，是外國語學院英語本科生，去年6月畢業，目前則在瑞士攻讀電腦碩士課程。

疑犯名為「Fan Yuhao」。（IG）

LinkedIn資料顯示，疑犯先前就讀西南大學。（LinkedIn）

蘇黎世電視台進一步調查發現，疑犯在犯案前幾分鐘，曾在Instagram發表了冗長的文字貼文，當中形容他對一名女子的性幻想與勃起狀況，更聲稱二人曾在同一傘下度過的一小段時光。根據帖文，他的性幻想對象是一名中國西南大學的共青團支部書記。

接著，他寫道自己是多麼深愛共產黨，深愛祖國中國，也想念人在國內的妻子。在帖文的下方，他寫了「國慶節快樂」，並貼上三個五星旗的符號，以及配上紅歌。

疑犯犯案前祝「國慶節快樂」。（X平台）

疑犯曾批評「台獨」。（X平台）

而事件發生後，蘇黎世大學校長薛普曼（Michael Schaepman）向校內師生發出電郵，強烈譴責任何形式的暴力，尤其是針對孩童的暴力。

「20分鐘」還引述《新蘇黎世報》（NZZ）的報道指出，這一類攻擊幼童，向小孩逞兇的行為在中國最近愈來愈多，疑犯多半是20幾歲到40幾歲的男子，經常也患有精神疾病。9月18日「九一八」紀念日當日，位於深圳市南山區的深圳日本人學校，便有一名10歲學生在上學途中遇襲受傷，警方拘捕一名44歲男疑犯。該名學生其後傷重不治。