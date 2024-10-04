吳慷仁參演首部內地電視劇風波不斷 傳孫儷質疑其政治立場罷演
撰文：許祺安
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台灣演員吳慷仁首次主演內地電視劇《執迷》，引發不少爭議。據傳，女主角孫儷因質疑吳慷仁的政治立場，於吳慷仁在1日的國慶表態模糊後決定罷演。該消息一經曝光，迅速成為內地社交媒體的熱門話題。
《執迷》是一部情感懸疑劇，原本由孫儷與吳慷仁搭檔主演。孫儷因主演《後宮甄嬛傳》而在內地演藝圈聲名鵲起，是備受推崇的女星。然而，自劇組在開拍一個月後，臨時換角由吳慷仁擔任男主角後，孫儷方面對他的政治立場提出了質疑，尤其關注其曾在境外社交平台上的言論與爭議，認為這部戲存在風險；劇方則承諾會化解，比如吳慷仁公開表態，並清空境外社群帳號爭議等。
雖然吳慷仁曾於微博轉發《人民日報的「國慶」賀文，寫下「祝福錦繡中華」，但這一表態被內地網民指責為態度曖昧，甚至引發小粉紅的強烈抵制，抨擊「既想賺錢又不想表態」，劇組方面雖試圖平息風波，但孫儷依舊決定退出拍攝，寧願支付違約金也不願繼續參演。
微博上流傳的劇組通告顯示，原定於10月3日拍攝的孫儷戲份已被全面清空。目前劇組內部對吳慷仁的態度也引發爭議，導致內部矛盾不斷。
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