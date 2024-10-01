41歲影帝簽約大陸公司火速表態　十一國慶文未提2字陸網民不領情

台灣影帝吳慷仁昨日才正式證實進軍大陸演藝圈，並與「壹心娛樂」簽約，由於10月1日適逢國慶75周年，不少網友好奇他是否表態，他今天凌晨則真的在微博轉發「人民日報」的國慶文，喊話「祝福錦繡中華」，卻意外引起大陸網友兩樣情。



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有大陸網友稱讚「既往不咎，敢於在關鍵時刻表態就是好樣的！」但同時也有網友認為他不乾脆：

「祖國兩個字不會說啊」

「帶個話題#新中國成立75周年#」



吳慷仁在微博轉發「人民日報」的國慶文，喊話「祝福錦繡中華」。（微博）

然則台灣網友也在其他社交平台發文痛批「中國仁」，再度掀起兩岸論戰，但他都未回應。吳慷仁祝賀國慶之餘，還附上一個「蛋糕」貼圖祝賀，座標則顯示他在上海。

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吳慷仁昨天在個人FB寫下：

「今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路…」



證實加入大陸經紀公司，引發議論。

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